¡Brewers pegan primero! Milwaukee vence a Rays en un cierre de infarto

Los Brewers esperan ponerse 2.0 en casa | Reuters

Milwaukee Brewers tomó ventaja en la Serie Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Tampa Bay Rays en el Juego 1 disputado en el American Family Field. Jacob Misorowski se llevó la victoria, Nick Martínez cargó con la derrota y Trevor Megill consiguió el salvamento en un cierre que mantuvo el marcador en juego hasta la novena entrada. Para el Juego 2, los abridores serán Logan Henderson por Milwaukee y Drew Rasmussen por Tampa Bay. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.