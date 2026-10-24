Eduin Caz, de Grupo Firme, revela por qué fue al hospital; hasta sorprendió a un amigo con un regalo

Eduin Caz regaló un autobús a su amigo el mismo día. Foto: Cuartoscuro

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, fue sometido a una intervención médica este 23 de octubre, lo que llamó la atención de sus seguidores. Ese mismo viernes, el cantante confirmó que se le practicó una cirugía para retirarle un absceso en la mejilla.

Ante las preguntas en redes sociales sobre lo ocurrido y los cambios físicos que presenta, Eduin decidió explicar la situación mediante un video compartido en sus cuentas oficiales.

Mientras se dirigía a Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cantante habló sobre el procedimiento médico.

“Tenía un absceso, tenía un granito, un cabellito enterrado que ya tenía varios años con él, parecía un lunar, entonces, decidí quitármelo, pero no me quité cachete, ni nada”, dijo en su historia.

También aclaró que, si sus seguidores lo notan diferente, se debe a que dejó de tomar alcohol y ahora está enfocado en el gimnasio.

Ante quienes dudan de los procedimientos estéticos que podría haberse realizado, señaló que él mismo informará cuando decida hacerse alguno.

“Esta cicatriz es porque tenía un absceso. Dios me los bendiga a todos familia”, concluyó.

Con el video y su traslado, el cantante dejó claro que estará presente en las presentaciones programadas.

En su rostro solo se aprecia una pequeña cicatriz, similar a una cortada.

Eduin Caz regala un autobús a su amigo El Gerry

A pesar de haberse sometido al procedimiento médico, Eduin retomó rápidamente sus actividades. Incluso compartió un video en el que mostró cómo le regaló un autobús a su amigo conocido en redes sociales como “El Gerry”.

De acuerdo con Gerardo Acuña Capetillo, nombre real de El Gerry, Eduin es su padrino y le gradeció el regalo.

“Me regaló un camión mi padrino, que Dios te bendiga siempre carnal”, señaló en una publicación conjunta con Eduin donde aparece la grabación de la entrega del autobús.

El video, de apenas unos segundos, muestra a Eduin frente a la cámara mientras explica el regalo que preparó para su amigo.

“Le tengo un regalo al Gerry, su primer autobús. Quiero ser quien se lo regale, es el primer autobús de mi compa Gerry”, expresó.

Eduin interrumpió lo que parecía ser una grabación de Gerardo, creador de contenido y cantante, para llevarlo al exterior, acompañado de su banda, y mostrarle el vehículo.

Ambos se abrazaron y los integrantes de la agrupación se acercaron para celebrar el regalo que Eduin le hizo a Gerardo.

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