“R11”: ¡De milagro! Mujer queda debajo de un camión y sobrevive en Tepito

En la sección R11, Ricardo Rivera nos lleva a las calles de Tepito, donde un accidente estuvo a punto de terminar en tragedia: una mujer que viajaba en una bicicleta eléctrica quedó atrapada debajo de un camión de pasajeros.

Mujer queda atrapada bajo un camión

Una mujer que viajaba en una bicicleta eléctrica quedó atrapada debajo de un camión de pasajeros en Eje 1 Norte, en la zona de Tepito, Ciudad de México. El vehículola arrastró varios metros antes de detenerse. La mujer sobrevivió y fue trasladada a un hospital para descartar una fractura en uno de sus pies.

El camión se detuvo antes de que la mujer fuera aplastada. Después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar para brindarle atención.

Fallecimientos relacionados con accidentes viales en CDMX

Durante la transmisión también se presentaron cifras de fallecimientos relacionados con distintos tipos de vehículos en la Ciudad de México, correspondientes al periodo de enero a marzo de 2026.

Los datos mencionados fueron los siguientes:

61 fallecimientos relacionados con motociclistas.

3 fallecimientos relacionados con autobuses de pasajeros.

16 fallecimientos relacionados con vehículos livianos.

11 fallecimientos relacionados con vehículos de carga.

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