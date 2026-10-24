AICM realizará simulacro de sismo este sábado 24 de octubre

AICM hará simulacro. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” anunció un simulacro de sismo para el sábado 24 de octubre. A través de su cuenta oficial de X, señaló que el ejercicio será a las 11 de la mañana.

De acuerdo con la información dada a conocer por el AICM, el simulacro será en la terminal 1 y 2.

¿Qué se sabe del simulacro en el AICM?

Aunque el aeropuerto capitalino no dio detalles sobre el simulacro de sismo, se sabe que será el sábado 24 de octubre en punto de las 11 de la mañana en las terminales 1 y 2.

Hasta el momento las aerolíneas no han emitido información sobre la situación que pudieran guardar los vuelos durante el ejercicio.

Simulacros en México

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que los simulacros permiten conocer qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia al plantear escenarios que pueden presentarse en cualquier momento.

Para el Cenapred hacer simulacros da ventajas, tales como:

Comprobar con anticipación si las acciones preparadas son eficientes

Mejoran la preparación para actuar ante una emergencia o desastre.

Fomentan la cultura de la protección civil

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