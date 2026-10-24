Detienen en Zapopan a Miguel Casillas, alias ‘Compa Mike 517’, buscado en EE. UU.

Detención de “Compa Mike 517”. Foto: Policía de Jalisco

La Policía de Jalisco detuvo en Zapopan a Miguel Casillas, ciudadano estadounidense de 36 años conocido presuntamente como “Compa Mike 517”, quien era buscado por autoridades de Estados Unidos por cargos de homicidio, intento de homicidio y delitos contra la salud.

La captura se realizó este viernes mediante un operativo de inteligencia con apoyo de tecnología de vigilancia aérea e intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos. De acuerdo con la corporación estatal, el detenido tenía una orden de aprehensión emitida en junio pasado en San Diego, California.

Operativo tierra-aire permitió ubicar a “Compa Mike 517”

De acuerdo con el reporte de la Policía de Jalisco, la agencia estadounidense compartió información sobre Miguel Casillas para facilitar su localización en territorio mexicano.

Posteriormente, la Comisaría de Inteligencia y la Policía Cibernética analizaron los puntos que presuntamente frecuentaba y delimitaron un perímetro de búsqueda en la zona poniente de Zapopan, Jalisco.

Con el apoyo de la Unidad de Drones, los agentes ubicaron a un hombre con las características del objetivo en el cruce de la avenida Central Guillermo González Camarena y Urbano San Román Gómez, en la colonia Residencial Poniente.

Detención de “Compa Mike 517”. Foto: Policía de Jalisco

Los oficiales lo abordaron y corroboraron su identidad, así como la existencia de mandamientos judiciales pendientes en Estados Unidos. Posteriormente, procedieron a asegurarlo.

Detenido fue trasladado al Instituto Nacional de Migración

Luego de su captura, Miguel Casillas fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM), desde donde deberá ser canalizado ante las autoridades estadounidenses correspondientes. Asimismo, se mencionó que los cargos que enfrenta en territorio estadounidense incluyen homicidio, intento de homicidio y delitos federales contra la salud.

La Policía de Jalisco señaló que, con esta detención, suman 20 objetivos buscados por agencias estadounidenses capturados en la entidad mediante mecanismos de coordinación con el Consulado General de Estados Unidos y labores de inteligencia policial.

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