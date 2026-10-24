¡¿50 mil?! ¿Dónde? Esto gana un médico familiar del IMSS

¿Hasta 50 mil pesos gana un médico familiar del IMSS?. Foto. Cuartoscuro

El sueldo mensual tabulado de un médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de 12 mil 844 pesos con 20 centavos, de acuerdo con el tabulador de sueldos del personal de base del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027, documento que trabajadores del instituto hicieron llegar a Uno TV.

La cifra contrasta con los 50 mil 332 pesos de percepción neta mensual difundidos por el Gobierno federal este viernes 23 de octubre de 2026 como referencia del salario de estos profesionales.

De acuerdo con el tabulador, el sueldo mensual corresponde a una percepción sin contar prestaciones. El pago se realiza de manera quincenal, por lo que el monto equivale a 6 mil 422 pesos con 10 centavos por quincena.

Ante los señalamientos y la desinformación sobre los ingresos de las y los médicos del #IMSS, compartimos información sobre las percepciones salariales y prestaciones correspondientes a la categoría de médico familiar del primer nivel de atención, considerando una jornada laboral… pic.twitter.com/jRhjgwRRdH — IMSS  (@Tu_IMSS) October 23, 2026

¿Cuánto gana un médico familiar del IMSS?

El tabulador de sueldos para el personal de base del IMSS establece las percepciones correspondientes a distintas categorías laborales. En este documento, los médicos familiares y no familiares aparecen entre los puestos con los sueldos tabulados más altos.

Sin embargo, la cifra de 12 mil 844 pesos con 20 centavos mensuales corresponde al sueldo tabulado y no necesariamente al ingreso total que puede recibir un trabajador, pues las prestaciones y otros conceptos pueden modificar la percepción final.

Por ello, para comparar esta cantidad con los 50 mil 332 pesos difundidos por el Gobierno federal, es necesario conocer qué conceptos incluye cada cifra y si ambas corresponden a la misma categoría laboral y al mismo tipo de percepción.

Foto: Agustín Velasco

¿Cuánto aumentará el sueldo de los médicos del IMSS?

De acuerdo con el tabulador proporcionado por trabajadores del instituto, el incremento salarial del 4% aprobado por el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) representa un aumento de aproximadamente 513 pesos con 77 centavos mensuales para un sueldo tabulado de 12 mil 844 pesos con 20 centavos.

Con este ajuste, el sueldo mensual tabulado quedaría en 13 mil 357 pesos con 96 centavos, según los montos proporcionados.

El incremento se aplica al sueldo tabulado y no debe confundirse con el ingreso neto total, que puede incluir otros conceptos contemplados en las condiciones laborales.

Usuarios cuestionan las cifras difundidas sobre el salario médico

En redes sociales, usuarios cuestionaron la información difundida por autoridades federales sobre las percepciones de los médicos del IMSS y señalaron que la cifra de 50 mil 332 pesos no coincide con el sueldo tabulado que aparece en el contrato colectivo.

Para determinar el origen de la diferencia, es necesario revisar el desglose de las percepciones, las prestaciones consideradas y la categoría específica a la que corresponde el monto publicado por el Gobierno federal.

La comparación entre ambas cantidades requiere distinguir entre sueldo tabulado, percepciones adicionales y salario neto, ya que son conceptos diferentes.

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