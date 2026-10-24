Hugo Sánchez cumple 50 años de su debut con Pumas; recibirá homenaje en el Estadio Olímpico Universitario

Hugo Sánchez debutó en u juego de Pumas vs Tigres. Foto: Cuartoscuro

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rendirán homenaje a Hugo Sánchez este sábado 23 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, a 50 años del debut profesional del exdelantero en la Primera División del futbol mexicano.

En el marco del reconocimiento, el histórico goleador recordó sus primeros pasos con el equipo auriazul y expresó el orgullo que siente por pertenecer a la institución.

El 23 de octubre de 1976, Sánchez disputó sus primeros minutos como profesional durante la visita de Pumas a Tigres, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la temporada 1976-1977.

El exfutbolista recordó aquella experiencia en una entrevista publicada por el Club Universidad Nacional, en la que también habló de su formación, los títulos que consiguió y el vínculo que mantiene con la afición.

¡PUMAS HOMENAJEARÁ A UNA DE SUS GRANDES LEYENDAS!🐾🏆



Hugo Sánchez recibirá un reconocimiento especial este sábado 24 de octubre, durante el partido ante Tigres en Ciudad Universitaria, por los 50 años de su debut como futbolista profesional. El destino quiso que el rival de… pic.twitter.com/oykVDrkUgP — Claro Sports (@ClaroSports) October 22, 2026

Hugo Sánchez recuerda su debut con Pumas hace 50 años

A sus 18 años, Hugo Sánchez buscaba abrirse camino en el futbol profesional después de participar en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Aunque estaba becado por Pumas y tenía la intención de estudiar odontología, su objetivo era seguir los pasos de sus hermanos y llegar al primer equipo universitario.

El exfutbolista recordó que estaba ansioso por debutar, pero el entonces entrenador, Jorge Marik, consideró conveniente esperar. Ante su impaciencia, buscó al presidente del club, el ingeniero Aguilar Álvarez, quien le aconsejó tener paciencia.

“Ya cuando llegó ese momento, pues fue todo en Monterrey. Jugamos contra Tigres. Obviamente estaba muy entusiasmado, muy emocionado por ese debut, y me sentí tan motivado, tan contento, que pude colaborar y participar en el juego dándole el pase que anotará Cabinho. Gol que nos dio el triunfo”, recordó.

Sánchez señaló que aquel encuentro marcó el comienzo de una trayectoria que le permitió ganar la titularidad y formar parte del equipo que consiguió el primer título de Liga para Pumas durante la temporada 1976-1977. También recordó la final contra la Universidad de Guadalajara (UDG), disputada en el Estadio Azteca.

Para el exfutbolista, comenzar su carrera con una victoria fue una experiencia que conserva entre sus recuerdos más significativos, especialmente porque el equipo terminó aquella campaña como campeón.

📹 Raloy nos trae esta cálida entrevista con Hugo Sánchez ✨ quien a 50 años de su debut regresó al Olímpico Universitario, que fuera su casa durante varios años.



El Niño de Oro recuerda con nostalgia todo lo que vivió previo al día de su debut con los colores de la UNAM y lo… pic.twitter.com/dKnPsy1Yxv — PUMAS (@PumasMX) October 23, 2026

“Ser de la UNAM es sello de garantía”, afirma Hugo Sánchez

Al hablar de su relación con la institución, Sánchez destacó que su paso por Pumas también contribuyó a su formación personal.

Además de su trayectoria como jugador, recordó su etapa como director técnico, durante la cual consiguió dos títulos de Liga.

“Si te digo la verdad, no me la he quitado (la camiseta de Pumas), no me la he quitado porque me siento orgulloso de haber sido parte de la historia de lo que es Pumas, lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que para mí es el equipo más grande que hay en México”, expresó.

El “Pentapichichi” también habló del reconocimiento que ha recibido de los aficionados a lo largo de los años y de la responsabilidad que implica convertirse en una referencia para las nuevas generaciones.

“Por lo que he recibido en cuanto a cariño, reconocimiento, admiración y que ahora me toman como referencia, pues es un halago que tomo con responsabilidad y espero seguir siendo esa referencia para mucha gente, para muchos universitarios, para mucha gente de Pumas”, señaló.

Sobre su regreso al Estadio Olímpico Universitario, aseguró que volver a Ciudad Universitaria le trae recuerdos de distintas etapas de su carrera, tanto de los triunfos como de los momentos difíciles.

En su mensaje a los seguidores, agradeció el respaldo que ha recibido incluso durante sus etapas en el extranjero, cuando jugó con el Atlético de Madrid y el Real Madrid, entre otros equipos.

Bennevendo destaca el legado de Hugo Sánchez y pide apoyo para Pumas

El homenaje se realizará mientras los universitarios buscan mejorar sus resultados en el Apertura 2026 y mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla.

El defensa Pablo Bennevendo, formado en las fuerzas básicas del club, destacó el significado de reconocer a un futbolista que surgió de Pumas y alcanzó proyección internacional.

“Todos conocemos la gran carrera de Hugo. Que haya salido de aquí de Pumas y nos represente no solo como mexicanos, sino como canteranos, es algo muy lindo. Poderle dar ese reconocimiento va a ser algo muy lindo, no solo para nosotros como canteranos, sino para todos los Pumas”, afirmó.

Bennevendo también reconoció las dificultades que ha enfrentado el equipo durante el torneo, entre ellas los cambios en el cuerpo técnico, las lesiones y las expulsiones. Sin embargo, consideró que el plantel comienza a adaptarse mejor a la propuesta futbolística de Santiago Solari.

Después de 13 jornadas, Pumas suma cuatro victorias y apenas ha conseguido un triunfo como local, por lo que necesita mejorar sus resultados en el cierre de la fase regular.

“Más que presión, yo diría motivados. Creo que es un lindo reto este que tenemos. Es un cierre muy lindo, para mi gusto, un cierre de Liguilla. El equipo está motivado, es un reto que queremos cumplir y que estamos trabajando”, señaló el lateral.

¡PUMAS CAMBIA LA PRESIÓN POR MOTIVACIÓN!🐾🔥



Bennevendo aseguró que en el conjunto universitario viven este momento con motivación, más que con presión. El equipo busca responder en la cancha y mantenerse enfocado en sus objetivos en la recta final del torneo. ⚽👀 pic.twitter.com/W1gphvMzfd — Claro Sports (@ClaroSports) October 23, 2026

Finalmente, Bennevendo agradeció el respaldo de la afición universitaria, pese a los resultados adversos, y reconoció que los jugadores son conscientes de la inquietud de los seguidores.

“Sabemos de la inquietud que tienen y crean que nosotros somos los primeros conscientes y responsables de esta situación”, expresó.

El defensor reiteró el compromiso del plantel de trabajar para regresar a los puestos de clasificación y pidió el apoyo de los aficionados en los tres partidos que todavía disputarán en Ciudad Universitaria.

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