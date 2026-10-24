Incendio en fábrica de solventes en León deja mil desalojados y un herido
Además, se registraron afectaciones viales en la zona, tras el paso de los cuerpos de emergencia para atender el incendio.
Un incendio en una fábrica de solventes ubicada en la calle Bahía, en la colonia San Nicolás, en León, movilizó a cuerpos de emergencia durante la tarde-noche de este viernes.
De manera inmediata, elementos de Bomberos, Protección Civil, Policía y Policía Vial acudieron al lugar para atender la emergencia.
Una persona resulta herida tras el incendio
Como medida preventiva, fueron desalojadas alrededor de mil personas de viviendas y zonas aledañas para salvaguardar su integridad.
La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana informó que una persona resultó lesionada y fue trasladada a recibir atención médica especializada.
Por el momento, se desconoce el estado de salud de la persona lesionada. Asimismo, los cuerpos de emergencia realizan labores de enfriamiento en el lugar, mientras autoridades realizan la investigación correspondiente.
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