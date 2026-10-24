Incendio en fábrica de solventes en León deja mil desalojados y un herido

Incendio en San Nicolás, León. Foto: Uno TV

Un incendio en una fábrica de solventes ubicada en la calle Bahía, en la colonia San Nicolás, en León, movilizó a cuerpos de emergencia durante la tarde-noche de este viernes.

De manera inmediata, elementos de Bomberos, Protección Civil, Policía y Policía Vial acudieron al lugar para atender la emergencia.

🚒 Bomberos de León, con apoyo de Protección Civil, atienden un incendio en un inmueble de la colonia San Nicolás.



Los equipos de emergencia trabajan en las labores de control y extinción del fuego.



🩶 Canal de WhatsApp de la SSPPCL: https://t.co/DjxuSUmNoZ pic.twitter.com/aWWV37wFIG — Secretaría de Seguridad León, Guanajuato (@Seguridad_Leon) October 23, 2026

Una persona resulta herida tras el incendio

Como medida preventiva, fueron desalojadas alrededor de mil personas de viviendas y zonas aledañas para salvaguardar su integridad.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana informó que una persona resultó lesionada y fue trasladada a recibir atención médica especializada.

Ante el incendio que se registró esta tarde en León, quiero compartirles que hay una persona lesionada, quien ya está siendo atendida. 🙏🏻



Agradezco enormemente la entrega y rápida respuesta de todo el equipo de la Secretaría de Seguridad, Bomberos, Protección Civil, Policía… pic.twitter.com/bJBwFlgkk2 — 𝗔𝗹𝗲 𝗚𝘂𝘁𝗶𝗲́𝗿𝗿𝗲𝘇 (@AleGutierrez_mx) October 24, 2026

Por el momento, se desconoce el estado de salud de la persona lesionada. Asimismo, los cuerpos de emergencia realizan labores de enfriamiento en el lugar, mientras autoridades realizan la investigación correspondiente.

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