Tormenta con granizo atípico azota Ciudad Juárez; hay afectaciones en Hospital del IMSS y vialidades

Granizo en Ciudad Juárez. Foto: Uno TV

Una fuerte tormenta con granizo azotó la tarde de este viernes a Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, y provocó inundaciones en vialidades principales, vehículos varados y daños materiales en distintos sectores de la zona fronteriza.

Poco antes de las 18:00 horas, el cielo se oscureció rápidamente y comenzaron las ráfagas de viento, la actividad eléctrica y la caída de fragmentos de hielo que, en algunas zonas, superaron los 2.5 centímetros de diámetro.

🚧 Las dependencias municipales mantienen labores para atender las afectaciones y proteger a las familias juarenses. Se pide a la ciudadanía extremar precauciones y evitar cruzar calles inundadas.



📞 En caso de emergencia, llamar al 911. pic.twitter.com/PZaTEMDBco — Ciudad Juárez (@MunicipioJuarez) October 24, 2026

Tormenta con granizo provoca inundaciones en Ciudad Juárez

El fenómeno meteorológico ingresó por el poniente de Ciudad Juárez y avanzó hacia el oriente y el noreste de la región. La intensidad de la lluvia generó inundaciones repentinas en calles y avenidas de alta circulación. Asimismo, el agua acumulada rebasó la capacidad del drenaje pluvial en algunos puntos, lo que complicó el tránsito y obligó a numerosos automovilistas a detener sus vehículos para evitar riesgos.

La tormenta también afectó a la vecina ciudad de El Paso, Texas, donde se registraron condiciones meteorológicas similares.

Las precipitaciones llegaron acompañadas de viento y descargas eléctricas, mientras el granizo sorprendió a habitantes y conductores de la franja fronteriza.

Hospital del IMSS se ve afectado por el granizo

Del mismo modo, el Hospital General de Zona 06 de Ciudad Juárez, en Chihuahua, resultó afectado tras la tormenta registrada. En las instalaciones, se pueden percibir inundaciones, así como pedazos de hielo entre los pasillos.

Trabajadores del IMSS comparten imágenes de los estragos que causó la tormenta de esta tarde en el Hospital General de Zona 06 de Ciudad Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/Mur7vjpJfv — Uno TV (@UnoNoticias) October 24, 2026

Por el momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha reportado daños en dicho hospital tras la intensa tormenta de esta tarde.

Prevén más lluvias durante la noche y madrugada

Las proyecciones meteorológicas citadas en el reporte indican hasta 90% de probabilidad de tormentas eléctricas y lluvia durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, además de un descenso gradual de la temperatura.

Ante estas condiciones, personal de auxilio vial y rescate recomendó extremar precauciones al conducir, mantener encendidas las luces intermitentes cuando sea necesario y reducir la velocidad.

🚨¡Alerta preventiva para Juárez y el Valle!🌧️



Protección Civil Cd. Juárez mantiene vigilancia ante la posible formación o ingreso de tormentas severas durante la tarde y noche de hoy



Mantengámonos alerta a las actualizaciones oficiales y marquemos al 911 en caso de emergencia. pic.twitter.com/Oj2Qvkj3Cv — Ciudad Juárez (@MunicipioJuarez) October 23, 2026

También pidió evitar arroyos, pasos a desnivel y zonas con encharcamientos profundos, ya que el nivel del agua puede dificultar el paso de los vehículos y representar un peligro para sus ocupantes.

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