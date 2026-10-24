Confirman el regreso de 6 hombres desaparecidos en la Sierra de Guerrero; continúa búsqueda de una persona

Hombres desaparecidos regresan a casa. Foto: Uno TV

Seis hombres de la comunidad de El Balcón, en la sierra de Guerrero, regresaron a sus hogares después de permanecer privados de su libertad durante más de 20 días, informó este viernes el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Los habitantes lograron reencontrarse con sus familias, mientras continúa la búsqueda de otra persona que permanece desaparecida.

El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del centro, confirmó el regreso de los seis hombres y pidió a las autoridades federales mantener las investigaciones para localizar a Domingo Atanacio Quirino, quien aún no ha sido encontrado.

Piden localizar a Domingo Atanacio Quirino

Tras confirmar el regreso de los seis habitantes, Velázquez Florencio dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para solicitar su intervención en el caso.

El religioso pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) avance en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, localizar a la persona que continúa desaparecida y garantizar justicia para las víctimas. También solicitó que se establezcan medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en esta zona de Guerrero.

Sacerdote pide apoyo para habitantes de la sierra

En su mensaje, el director del Centro Minerva Bello pidió a la presidenta escuchar a los habitantes de El Balcón, quienes, de acuerdo con sus declaraciones, viven con temor por la presencia de grupos delictivos en la región.

Por favor, presidenta, queremos que este video y esta voz llegue hasta sus oídos, por favor, tiéndase el corazón y tienda la mano a este pueblo de Guerrero que está asediado por la delincuencia.

El regreso de los seis hombres representa un reencuentro con sus familias después de más de tres semanas sin poder volver a sus hogares. Sin embargo, la desaparición de Domingo Atanacio Quirino continúa pendiente. Por ello, el centro de derechos humanos insistió en la necesidad de mantener los esfuerzos de búsqueda y las investigaciones correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.