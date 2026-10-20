Checo Pérez presenta su Cadillac de 4 millones y revela: “Ha sido una etapa soñada”

Sergio ‘Checo’ Pérez ya tiene una edición especial de Cadillac inspirada en su historia dentro del automovilismo. La firma estadounidense presentó en México una camioneta vinculada al piloto tapatío, una versión que tendrá una producción muy limitada y cuyo precio superará los cuatro millones de pesos.

La presentación se realizó en la residencia del embajador de Estados Unidos en México, donde Checo conoció uno de los proyectos con los que Cadillac busca trasladar su relación con la Fórmula 1 a sus vehículos de calle. La exclusividad será uno de sus principales distintivos: solamente habrá 11 unidades disponibles en México, en referencia al número que ha acompañado al mexicano durante buena parte de su carrera.

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