Por primera vez, crisis de desapariciones en México llegará a la Asamblea General de la ONU

México reporta más de 130 mil desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

Por primera vez en la historia la crisis humanitaria de las más de 130 mil personas desaparecidas en México llegará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos. Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, anunció que comparecerá ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el 20 de octubre, para abordar la situación del país.

A través de redes sociales, Albán explicó que el Comité recurrió al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento excepcional para llevar una situación ante la Asamblea General.

ONU abre espacio para abordar las desapariciones en México

De acuerdo con Albán, el procedimiento representa una oportunidad para impulsar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas.

“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas”, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada

Mañana compareceré ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la @ONU_es para presentar el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada @UNTreatyBodies.



Esta comparecencia tiene una relevancia particular. Por primera vez desde la entrada en vigor de la… pic.twitter.com/Yzg4W0sEM2 — Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) October 19, 2026

En el marco de esta comparecencia, colectivos y organizaciones se dieron cita en Nueva York para abordar el fenómeno a través de distintos eventos donde se ha expuesto la problemática del país.

Durante una conferencia de prensa en el CUNY Graduate Center, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, advirtió que la crisis se ha agravado durante los últimos 20 años.

“México es un país en donde en este momento tenemos más de 132 mil personas desaparecidas. Un país en donde desaparecen, alrededor, de 20 personas cada día. El fenómeno de la desaparición en México es un problema de hoy, no es un problema del pasado”, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México

Olivares Ferreto agregó que, aunque los registros abarcan desde 1952 hasta la fecha, más del 98% de las desapariciones se habría concentrado en los últimos 20 años, particularmente durante el periodo de la llamada guerra contra el narcotráfico y la militarización de la seguridad pública.

Organizaciones alertan por crisis de búsqueda e identificación

Amnistía Internacional México también denunció la falta de consulta a las familias en la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que realizarían las autoridades mexicanas.

La organización señaló que el país enfrenta tres problemas relacionados: una crisis de desapariciones, otra de búsqueda y una más de identificación forense.

“El número de personas desaparecidas en México crece constantemente y como ha reconocido diversos organismos internacionales en México hay tres crisis: una crisis de desapariciones, una crisis de búsqueda y una crisis de identificación forense”, Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Por su parte, el Gobierno mexicano informó recientemente a la ONU que más de 16 mil personas habían sido localizadas durante 2026.

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