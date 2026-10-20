Japón busca traer a la Tierra muestras de Fobos, la mayor luna de Marte

La nave de Japón espera conocer más de la luna de Marte. Foto: AFP

Científicos japoneses lanzaron una nave espacial no tripulada que busca convertirse en la primera misión en recolectar muestras de una de las lunas de Marte y traerlas de vuelta a la Tierra.

El proyecto podría ayudar a esclarecer cómo se formó el sistema solar y aportar pistas sobre el origen de la vida en nuestro planeta.

El cohete H3, que transportaba la sonda Martian Moons eXploration (MMX), despegó el martes a las 04:41 horas locales (13:41 horas del lunes en la Ciudad de México) desde el Centro Espacial de Tanegashima, según una transmisión en directo de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Poco después del lanzamiento, la agencia confirmó que la nave se había separado exitosamente del cohete y comenzaba su viaje hacia el sistema marciano.

“Se ha confirmado la separación de MMX”, informó JAXA durante la transmisión.

“MMX se ha desprendido del cohete H3 y está comenzando su viaje hacia el sistema marciano”. JAXA

La agencia también indicó que recibió señales de la sonda que confirmaban que operaba con normalidad tras la separación.

“He soñado con este día, estoy increíblemente feliz”, declaró Mari Aida, investigadora de JAXA, quien también expresó su alivio por el avance de la misión.

MMX: la misión que busca recolectar muestras de Fobos

Si todo marcha según lo previsto, la sonda MMX llegará a Fobos, la mayor de las dos lunas de Marte, en agosto del próximo año y una vez allí, se posará sobre su superficie y permanecerá en el satélite durante un periodo de hasta tres años para recolectar al menos 10 gramos de material.

La misión pretende realizar el primer viaje de ida y vuelta para traer muestras de esta región del sistema marciano. Para conseguirlo, Japón colabora con agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, además de universidades y empresas tecnológicas.

Los investigadores esperan que los resultados permitan comprender mejor la formación de Marte y sus dos satélites naturales, así como sentar las bases para futuras misiones de exploración humana al planeta rojo.

¿Qué busca descubrir Japón con las muestras de Fobos?

Uno de los principales objetivos de JAXA es determinar cómo se formaron Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte. Para ello, la misión podría aportar evidencia que ayude a evaluar dos hipótesis sobre su origen.

La primera es la hipótesis del gran impacto, que plantea que las lunas se formaron después de que un cuerpo celeste colisionara con Marte.

La segunda es la hipótesis de la captura, según la cual ambos satélites serían asteroides que fueron atraídos por la gravedad del planeta.

Determinar cuál de estas explicaciones es correcta podría contribuir a comprender cómo surgieron las condiciones necesarias para la vida en los planetas rocosos del sistema solar.

La agencia japonesa señaló que este conocimiento ayudaría a esclarecer “cómo habría surgido un entorno habitable en los planetas terrestres”, en referencia a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

Fobos también podría servir para futuras misiones tripuladas

Además de recolectar muestras, la misión MMX estudiará la posibilidad de utilizar Fobos como una especie de estación espacial natural para facilitar futuras expediciones a Marte.

De acuerdo con JAXA, el proyecto permitirá establecer los requisitos necesarios para realizar un viaje de ida y vuelta al planeta rojo, un paso que considera esencial para la exploración tripulada.

La sonda también observará Deimos, la otra luna de Marte, aunque no aterrizará en ella.

Uno de los principales desafíos técnicos de la misión fue desarrollar los sistemas necesarios para aterrizar en Fobos.

Científicos de JAXA explicaron que la gravedad extremadamente baja del satélite dificultó la preparación de las bases de aterrizaje de la nave.

Japón ya ha traído muestras de un asteroide

Esta no es la primera misión japonesa que busca recuperar material de un cuerpo celeste, pues en 2020, Japón logró traer a la Tierra 5.4 gramos de roca y arena de un asteroide situado a cientos de millones de kilómetros de nuestro planeta.

Con la misión MMX, los científicos esperan ampliar ese conocimiento mediante el análisis directo de materiales de Fobos, con el objetivo de comprender mejor la historia de Marte, el origen de sus lunas y la evolución del sistema solar.

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