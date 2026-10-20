¿Te quedaste sin empleo? Seguro de Desempleo de CDMX dará hasta 3 mil 566 pesos mensuales

Obtén hasta 3 mil 566 pesos con Seguro de Desempleo. Foto: Getty/Cuartoscuro

Las personas de entre 18 y 64 años que perdieron su empleo formal de manera involuntaria podrán solicitar el Seguro de Desempleo de la Ciudad de México, que otorga un apoyo económico de hasta 3 mil 566 pesos mensuales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo capitalina, la convocatoria abrirá el martes 20 de octubre de 2026. El registro estará disponible únicamente ese día, de las 00:00 a las 23:59 horas.

El programa está dirigido a personas desempleadas que viven en la capital y cumplen con las condiciones establecidas. Antes de iniciar la solicitud, es importante reunir la documentación necesaria y contar con una cuenta Llave CDMX.

¿Qué requisitos necesito para solicitar el Seguro de Desempleo?

Para solicitar el apoyo, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residentes de la Ciudad de México.

Tener entre 18 años y 64 años con nueve meses cumplidos al momento de presentar la solicitud.

Haber trabajado previamente en un empleo formal durante al menos seis meses, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad.

No recibir simultáneamente otro programa del Gobierno capitalino con ayuda económica similar, ni ingresos por jubilación, pensión o subsidio iguales o superiores al apoyo.

Además, las personas beneficiarias pueden acceder al programa únicamente en dos ocasiones durante su vida laboral.

¿Qué documentos debo presentar?

Para completar el registro en línea, prepara los siguientes documentos en formato digital, legibles y completos:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Documento que demuestre la pérdida del empleo formal.

Carta compromiso.

Carta bajo protesta de decir verdad.

La documentación debe corresponder a la persona solicitante y cumplir con las especificaciones de la convocatoria.

¿Hasta cuándo puedo registrarme al Seguro de Desempleo?

El registro estará habilitado solamente el martes 20 de octubre de 2026, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

Esto significa que las personas interesadas deberán completar su solicitud dentro de ese periodo. La convocatoria no establece una ventana de registro de varios días.

¿Cómo me registro para recibir el apoyo de 3 mil 566 pesos?

Para presentar la solicitud, sigue estos pasos:

Crea tu cuenta Llave CDMX. El trámite es personal e intransferible. Ingresa a la plataforma oficial del Seguro de Desempleo: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo. Completa la solicitud con tus datos personales. Adjunta los documentos requeridos en los formatos admitidos por la plataforma, como PDF, JPG o PNG, según las indicaciones del sistema. Revisa la información antes de enviar tu solicitud y conserva el comprobante o folio que genere el trámite.

El registro no garantiza automáticamente la incorporación al programa, pues las solicitudes deben cumplir con los requisitos y el procedimiento de acceso establecidos por las autoridades.

Si planeas solicitar el apoyo, prepara tus documentos antes de que abra la convocatoria para aprovechar el periodo de registro.

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