Gael García Bernal llama a recuperar el gusto por el cine documental

Gael García Bernal pide que se inculque ver cine documental. Foto: Alberto Estrada

Gael García Bernal llamó a fortalecer la distribución del cine documental en México y a fomentar la formación de nuevos públicos, durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde se dieron a conocer las primeras fechas de la vigesimosegunda edición de Ambulante Gira de Documentales 2027.

El actor y productor reflexionó sobre los desafíos que enfrenta el cine independiente para llegar a más espectadores y señaló que, además de impulsar su producción y distribución, es fundamental que el público se interese por estas historias y acuda a las salas de exhibición.

Al referirse a las dificultades para conseguir financiamiento y sostener iniciativas culturales, García Bernal destacó la importancia de encontrar nuevas formas de colaboración entre organizaciones, patrocinadores y personas interesadas en impulsar el cine documental.

Sobre el trabajo de Ambulante, explicó que su origen está ligado a una visión democratizadora y descentralizadora del cine: en lugar de esperar a que las comunidades se trasladen a las principales capitales cinematográficas, la propuesta consiste en llevar las películas hasta donde vive la gente.

“Esa idea naciente, esa visión, esa pulsión, sigue vigente. Se transforman, se modifican algunas estrategias, pero la visión descentralizadora sigue al centro de la toma de decisión”, afirmó.

Foto: Alberto Estrada

En este sentido, García Bernal destacó que la distribución del cine nacional y alternativo no puede depender exclusivamente de festivales o instituciones culturales, sino que requiere la participación de diferentes iniciativas capaces de construir nuevas rutas para la exhibición.

Al hablar del contexto internacional y de los temas sociales y políticos que atraviesan la actualidad, consideró que el cine documental tiene la posibilidad de abordar las preocupaciones de la sociedad desde perspectivas diversas, sin limitarse a presentar información, sino profundizando en sus causas y contradicciones.

Para el actor, estas producciones permiten comprender problemas complejos y cuestionar las explicaciones simplificadas de la realidad. Como ejemplo, mencionó “Resurrección”, de Eugenia Koldobsky, documental relacionado con la contaminación en la zona de El Salto, Jalisco, que aborda tanto la emergencia ambiental como las causas industriales que la han provocado.

García Bernal sostuvo que este tipo de películas ofrecen una mirada más amplia sobre los problemas sociales, al explorar sus distintos matices y ayudar al espectador a comprender cómo se originan.

Gael García Bernal llama a formar nuevos públicos para el cine documental

Sin embargo, identificó un desafío fundamental para la continuidad del movimiento documental: la formación de públicos. Para él, no basta con producir películas o conseguir espacios para exhibirlas si las personas no desarrollan el hábito de verlas.

“Una de las cosas que realmente hacen falta es esa crisis de falta de público”, señaló, al insistir en que la asistencia de los espectadores es indispensable para mantener vivos los proyectos culturales.

El actor reconoció que él mismo quisiera ver más documentales en las salas de cine y hacer un mayor esfuerzo para acudir a las funciones. También invitó a jóvenes y adultos a recuperar la experiencia de sentarse frente a una pantalla, desconectarse por un momento de las redes sociales y compartir una historia con otras personas.

“Hay que inculcar a los jóvenes y a los adultos también” el gusto por el cine, expresó, al destacar la posibilidad de vivir una experiencia colectiva que conmueva, transforme y genere conversaciones después de la función.

Asimismo, defendió la importancia de incorporar el cine a la educación y a la formación de las personas, pues considera que una sociedad crítica necesita espacios para cuestionar su entorno, debatir y reflexionar sobre su futuro.

Ambulante Gira de Documentales 2027 recorrerá seis estados

En ese contexto, Ambulante anunció las primeras fechas de su edición 22, que en 2027 recorrerá seis estados de la República Mexicana, comenzando en Sonora y concluyendo en la Ciudad de México.

La programación contempla actividades entre febrero y abril, con el propósito de mantener la circulación del cine documental más allá de los circuitos comerciales.

Blanmi Núñez, subdirectora de Programas de Ambulante, fue la encargada de compartir las fechas de esta nueva edición, que reafirma la apuesta de la gira por acercar el documental a diferentes regiones del país.

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