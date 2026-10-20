Derribo de avionetas en 1996: el caso por el que autoridades de Florida acusan a Raúl Castro

Raúl Castro, acusado por Estados Unidos. Foto: AFP

Raúl Castro, hermano del líder cubado, Fidel Castro, fue acusado por autoridades de Florida, Estados Unidos, por el derribo de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996. Tras el percance murieron cuatro estadounidenses sobre aguas internacionales.

Lo que se sabe del avionazo de 1996 por el que acusan a Raúl Castro

En febrero de 1996, tres avionetas de Hermanos al Rescate, una organización civil, despegaron del aeropuerto de Opa-locka, en el sur de Florida, para realizar un vuelo humanitario al sur del paralelo 24.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, aviones de combate cubanos dispararon misiles aire-aire contra dos avionetas Cessna desarmadas, identificadas con los números de cola N2456S y N5485S. Ambas fueron destruidas mientras volaban fuera delterritorio cubano.

Producto del ataque murieron cuatro personas identificadas como:

Carlos Costa

Armando Alejandre Jr.

Mario de la Peña

Pablo Morales

La organización Hermanos al Rescate (BTTR), con sede en Miami, Estados Unidos, realizaba vuelos a través del Estrecho de Florida para buscar a migrantes cubanos en peligro.

Las autoridades destacan que, a principios de los 90, los agentes de inteligencia de Cuba se infiltraron en la organización y transmitieron información detallada sobre sus operaciones de vuelo al gobierno cubano.

De acuerdo con Estados Unidos, los informes habrían sido, supuestamente utilizados, por el liderazgo militar en la planificación de la operación del24 de febrero de 1996.

El actual fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció las acciones contra Raúl Castro y explicó que la Oficina de la Fiscalía Estatal y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida participaron en la investigación.

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