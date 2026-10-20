Diego Boneta se transforma en Fidel Castro en “Killing Castro”: “Es el reto más grande de mi carrera”

Diego Boneta trabajó con Al Pacino en este filme. Foto Alberto Estrada

Diego Boneta asumió uno de los desafíos más importantes de su trayectoria al interpretar a Fidel Castro en “Killing Castro”, película que presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde compartió con el público mexicano el resultado de un proceso de preparación que se extendió durante más de tres años.

El actor reconoció que dar vida al líder cubano representó un reto mayúsculo, no sólo por las exigencias de la caracterización, sino también por la responsabilidad de abordar a una figura histórica que despierta opiniones encontradas y cuyo legado continúa generando debate.

“Es el reto más grande que he tenido en mi carrera, algo que me tomé con muchísima seriedad, teniendo muy en cuenta lo que significa y la responsabilidad que hay detrás”, expresó Boneta sobre su trabajo en la cinta.

Para construir su interpretación, el mexicano se preparó con especialistas, historiadores, maestros de actuación y tres maestros de acento distintos, con el propósito de acercarse a la manera de hablar y a la personalidad de Castro. El proceso implicó enfrentarse a un personaje con el que, según reconoció, no comparte origen ni experiencias personales.

“Creo que es ingenuo de mi parte hablar de Fidel Castro y no tener en mente lo controversial que es. Hay temas políticos, hay marcas sumamente profundas en el pueblo cubano, hay muchísima gente y es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad”, señaló.

Boneta también hizo una distinción entre su responsabilidad artística y las interpretaciones políticas que puedan surgir alrededor de la figura del dirigente cubano. Para el actor, comprender a un personaje es parte esencial del oficio, pero no significa respaldar sus decisiones o justificar sus acciones.

“El entender, comprender a un personaje no quiere decir que yo como Diego justifique. Me toca a mí, como actor, hacer lo necesario para poder interpretarlo de la mejor manera posible”, explicó.

Diego Boneta explica de qué trata “Killing Castro”

Sobre la naturaleza de “Killing Castro”, el protagonista destacó que la producción no pretende contar la vida completa del líder cubano, sino concentrarse en un periodo específico: los cinco días relacionados con su visita a Nueva York para dirigirse por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1960.

“Lo que es muy fascinante de esta historia es que no es una biopic, son cinco días. Es un thriller que te cuenta la historia de esos cinco días”, comentó el actor, quien considera que mirar hacia el pasado permite comprender mejor las circunstancias del presente.

La experiencia también llevó a Boneta a reflexionar sobre su interés por asumir personajes que lo obligan a salir de su zona de confort. Lejos de buscar papeles sencillos, aseguró que los proyectos más complejos son los que le han permitido crecer tanto en el terreno profesional como en el personal.

“Yo creo que soy todo menos ligero. Soy muy intenso y muy apasionado porque amo lo que hago. Donde más he aprendido, donde más he crecido profesional y personalmente, son en esos retos donde no sé por dónde entrarle”, afirmó.

Diego Boneta destaca la experiencia de trabajar con Al Pacino

Durante su estancia en Morelia, Boneta celebró la oportunidad de presentar la película ante una audiencia mexicana y escuchar sus reacciones después de tantos años de trabajo. Para el actor, ver una producción en una sala de cine, acompañado por el público, representa una experiencia distinta a revisar los cortes de manera individual durante el proceso de filmación.

Otro de los aspectos que destacó fue la oportunidad de trabajar junto a un elenco internacional, así como de colaborar con el director y el equipo creativo detrás de la producción. Boneta aseguró sentirse satisfecho de que finalmente el público pueda acercarse a una película en la que todos dedicaron años de trabajo.

Además, el actor reconoció que nunca imaginó que llegaría a compartir pantalla y producir una película junto a Al Pacino, experiencia que describió con gratitud por la posibilidad de aprender de figuras con amplia trayectoria en Hollywood.

Con “Killing Castro”, Diego Boneta se enfrenta a una interpretación que exige rigor histórico, transformación actoral y sensibilidad ante las distintas lecturas que existen sobre Fidel Castro.

Su apuesta, explicó, consiste en comprender al personaje desde el trabajo actoral y permitir que la película presente su historia, sin confundir esa labor con una postura personal de justificación.

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