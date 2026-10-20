Explosión en taller clandestino de pirotecnia deja heridos en Puebla

Explosión en presunto taller clandestino de pirotecnia en Hueyotlipan, Puebla,

Una explosión en una vivienda presuntamente utilizada como taller clandestino de pirotecnia dejó al menos dos personas lesionadas y tres casas afectadas en Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, de acuerdo con información preliminar del Gobierno estatal.

El incidente ocurrió cerca del mediodía, en un inmueble ubicado sobre la carretera La Colorada–Ixcaquixtla, a la altura del kilómetro 4.5, en la localidad de San Miguel Zacaola. La explosión provocó daños en viviendas cercanas y en infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.

El Gobierno de Puebla informó que personal de emergencia acudió al lugar tras recibir el reporte de una explosión en una vivienda donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con la pirotecnia.

Según el reporte de las autoridades, el incidente dejó dos personas lesionadas, aunque no se dieron a conocer detalles sobre su estado de salud ni la gravedad de las heridas.

Además, se confirmó que tres viviendas resultaron afectadas por la explosión.

Entre los daños materiales reportados se encuentran:

Afectaciones en techumbres de inmuebles.

Ventanas dañadas.

Daños en cableado eléctrico.

Afectaciones en una torre de telecomunicaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó la explosión ni han confirmado si el inmueble contaba con permisos para almacenar o manipular material pirotécnico.

Ejército resguarda zona de explosión en Puebla

Tras el incidente, el Gobierno estatal informó que mantiene coordinación con distintas corporaciones de emergencia para atender la situación y evaluar los daños ocasionados.

Asimismo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se encuentran a cargo del resguardo del sitio mientras continúan las labores de atención.

Las autoridades también realizan una evaluación de riesgos en la zona, debido a las afectaciones registradas en las viviendas y en la infraestructura cercana.

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