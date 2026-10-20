Beca Rita Cetina: fechas, montos y requisitos para el registro de octubre

Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registro del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026 para familias con hijas e hijos inscritos en primarias y secundarias públicas de México.

Beca Rita Cetina: ¿cuánto dinero recibirán las familias?

El monto de la Beca Rita Cetina depende del nivel educativo de los estudiantes. Para el ciclo escolar correspondiente, el programa contempla los siguientes apoyos económicos:

Primaria: 2 mil 500 pesos por estudiante, en un pago único anual para útiles y uniformes escolares.

2 mil 500 pesos por estudiante, en un pago único anual para útiles y uniformes escolares. Secundaria: mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel educativo.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Madres, padres, tutoras y tutores deberán ingresar al sitio oficial www.becaritacetina.gob.mx durante el periodo establecido.

Para realizar el trámite, es necesario contar con una cuenta Llave MX. Si aún no tienen una, se recomienda crearla antes de que comience el registro.

Durante el proceso, las personas solicitantes deberán capturar sus datos personales y los de cada estudiante. Posteriormente, la información será validada para continuar con el procedimiento de incorporación al programa.

Requisitos y documentos para solicitar la beca

Antes de iniciar el registro, las familias deben preparar los documentos y datos necesarios para completar la solicitud.

De madres, padres o tutores:

CURP certificada por el Registro Civil.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado con antigüedad no mayor a tres meses.

Número de teléfono celular.

Correo electrónico.

Cuenta Llave MX.

De cada estudiante:

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia.

La Beca Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. Su objetivo es contribuir a que las familias cuenten con recursos para apoyar la educación de sus hijas e hijos.

Para consultar las fechas, los montos y el procedimiento, las personas interesadas pueden visitar el portal oficial de la Beca Rita Cetina.

El registro deberá realizarse dentro del plazo anunciado, del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026.

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