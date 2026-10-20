¿En qué estados viven los mexicanos más tercos? BCS, Durango y Sonora encabezan en ranking

Tlaxcala registra el porcentaje más bajo. Foto: Meta IA

Una persona terca es aquella que se muestra obstinada para cambiar de opinión, decisión o actitud pese a recibir argumentos lógicos que demuestran que está equivocada. En México existen varios estados con más personas que se consideran tercas, de acuerdo con el Ranking del Carácter Mexicano 2026, elaborado por TResearch y Consulta Mitofsky.

Se trata de Baja California Sur, Durango y Sonora, entidades que concentran la mayor parte de personas que se consideran aferradas y, de acuerdo con el estudio, el promedio nacional se ubica en 47% de los mexicanos se considera mucho o algo terco, aunque existen diferencias entre estados, regiones y grupos de edad.

Los resultados se basan en cómo las personas describen su propio carácter.

¿Cuáles son los estados con más personas tercas en México?

Según el estudio, Baja California Sur ocupa el primer lugar, con 64% de sus habitantes que se identifican como mucho o algo tercos.

Le siguen Durango, con 63%, y Sonora, con 61%. Sinaloa y Nuevo León comparten el siguiente lugar, con 58%.

Los cinco estados que encabezan el ranking son:

Estado Porcentaje Baja California Sur 64% Durango 63% Sonora 61% Sinaloa 58% Nuevo León 58%

En contraste, Tlaxcala registra el porcentaje más bajo, con 32%. Oaxaca y Chiapas también aparecen entre las entidades con menores niveles de terquedad declarada con 36% y 38%, respectivamente.

¿En qué región de México hay más personas tercas?

El Noroeste del país concentra el mayor porcentaje de personas que se describen como tercas, seguido del Noreste.

Los resultados por región son:

Noroeste : 55%.

: 55%. Noreste : 53%.

: 53%. Occidente y Bajío : 48%.

y : 48%. Centro : 44%.

: 44%. Sur–Sureste: 42%.

La diferencia entre el Noroeste y el Sur-Sureste es de 13 puntos porcentuales.

¿Quiénes son más tercos: hombres, mujeres o jóvenes?

El ranking también encontró diferencias por edad y sexo.

Entre las personas de 50 años o más, 49% se considera terco.

Las personas de entre 30 a 49 años, 46% dice ser terco.

La población de 18 a 29 años, 45% se considera terco.

Por sexo, 48% de los hombres se describe como mucho o algo terco, frente a 46% de las mujeres.

¿Cómo se hizo el ranking de los mexicanos más tercos?

TResearch y Consulta Mitofsky realizaron 14 mil 760 entrevistas en las 32 entidades del país, entre abril y octubre de 2026.

A los participantes se les preguntó qué tan tercos se consideraban, con cuatro opciones: mucho, algo, poco o nada.

El ranking suma las respuestas de quienes eligieron mucho o algo. Por ello, los resultados reflejan una autopercepción, no una medición objetiva del carácter de los habitantes.

El estudio reporta un margen de error nacional de ±0.8%, que varía por entidad.

Ranking de personas tercas en México. Foto: ChatGPT

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.