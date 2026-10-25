Chivas derrota a Rayados y mantiene el subliderato del Apertura 2026

Chivas se impone a Monterrey | Imago7

Chivas, prácticamente gracias a un milagro de último minuto en la Sultana del Norte, logró hacerse de la victoria por 1-0 sobre los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero. El cuadro tapatío aprovechó una de sus primeras oportunidades para ponerse al frente y después tuvo que resistir los intentos de la localía (y hasta la anulación de un gol en los segundos finales), que dominó la posesión y generó ocasiones, pero no consiguió superar a Raúl ‘Tala’ Rangel.