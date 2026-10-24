Sin petición formal de renuncia, Taddei anuncia que seguirá al frente del INE

Guadalupe Taddei. Cuartoscuro

Hasta el momento, no existe una petición formal de renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmaron fuentes oficiales del organismo a UnoTV. Durante una reunión privada realizada este sábado 24 de octubre de 2026, la funcionaria comunicó a las consejeras y consejeros electorales que permanecerá al frente de la institución.

De acuerdo con las fuentes consultadas, durante el encuentro virtual no se abordó una eventual renuncia de Taddei. Sin embargo, la presidenta del Consejo General dejó en claro que no tiene intención de abandonar el cargo.

La reunión ocurrió en medio de los señalamientos por posibles conflictos de interés e irregularidades en contrataciones del INE, así como de una investigación de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el presunto uso indebido de recursos públicos.

En este contexto, diversos actores políticos y exfuncionarios electorales han solicitado que la consejera presidenta se separe de sus funciones.

Exconsejero del INE pide renuncia de Guadalupe Taddei por motivos éticos

En entrevista para UnoTV, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños consideró que Guadalupe Taddei debe separarse de la presidencia del INE ante los señalamientos de posibles conflictos de interés e irregularidades en contratos.

Baños sostuvo que, aunque la funcionaria tiene derecho a defenderse de las acusaciones y a presentar pruebas en los procedimientos correspondientes, su permanencia en el cargo tiene implicaciones para la confianza en el organismo electoral.

“Con independencia de que Guadalupe Taddei tenga a su disposición el principio de presunción de inocencia y de que pueda presentar toda la información en los procedimientos legales correspondientes, me parece que lo éticamente correcto es que ella se separe del cargo”, declaró.

El exconsejero también señaló que el INE requiere mantener la confianza de la ciudadanía ante la organización de los próximos comicios.

“Una institución que necesita confianza y credibilidad en la organización de procesos electorales concurrentes que ya están en camino en este momento”, agregó.

Baños calificó como graves los señalamientos relacionados con presuntos conflictos de interés y contrataciones del INE. Por otra parte reconoció que las responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos legales.

¿Quién tendría que procesar una eventual renuncia de Taddei al INE?

Marco Antonio Baños explicó que, en caso de que Guadalupe Taddei presente su renuncia, esta tendría que dirigirse a la Cámara de Diputados. Lo anterior, debido a que es el órgano encargado de designar a las consejeras y consejeros electorales.

“La renuncia tiene que ser dirigida a la Cámara de Diputados porque es el órgano que fue el que designó a un consejero electoral en términos de la Constitución y de la Ley Mexicana”, explicó.

El exconsejero señaló que, ante el inicio de los trabajos relacionados con el próximo proceso electoral, los diputados tendrían que establecer un mecanismo que permita realizar la sustitución sin afectar la organización de las elecciones.

En ese sentido, planteó que la Cámara de Diputados podría simplificar los procedimientos parlamentarios para efectuar una nueva designación.

“A mí me parece que, dado que está empezando el proceso electoral, la Cámara de Diputados tiene que dictar algún acuerdo parlamentario que modifique, que simplifique el procedimiento para poder hacer las designaciones”, sostuvo.

Baños añadió que podría realizarse un procedimiento acelerado para designar a una nueva consejera o consejero, en caso de concretarse la salida de Taddei.

“Se puede hacer un procedimiento fast track para poder hacer la designación”, afirmó.

Estas declaraciones corresponden a una propuesta del exconsejero y no implican que actualmente exista un proceso de sustitución en marcha.

Morena señala que Taddei puede ser sustituida conforme a la ley

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la persona titular de la Presidencia del Consejo General del INE puede ser sustituida mediante los procedimientos establecidos en la legislación.

El legislador señaló que también deben determinarse las posibles responsabilidades jurídicas derivadas de actos u omisiones cometidos durante el ejercicio de funciones públicas.

“La renuncia es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución y la ley establecen el procedimiento”, declaró Ramírez Cuéllar.

Su posicionamiento se produce mientras continúan los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y las relaciones entre funcionarios del organismo electoral y empresas proveedoras.

¿Qué investiga la ASF sobre presuntas irregularidades en el INE?

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades relacionadas con contratos y el manejo de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral.

Entre los posibles hechos sujetos a revisión se encuentran conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, con la posible participación de empresas proveedoras y servidores públicos.

Los señalamientos difundidos también han puesto atención sobre presuntos vínculos personales entre Guadalupe Taddei y personas relacionadas con empresas que han participado en contrataciones del organismo.

La consejera presidenta sostiene que recibe con respeto la decisión de la ASF de investigar. Además asegura que el INE colaborará con los requerimientos de información de las autoridades fiscalizadoras.

Asimismo, ha rechazado los señalamientos en su contra y los ha atribuido a motivos políticos.

Hasta ahora, la investigación no constituye una resolución sobre responsabilidades administrativas o penales, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades.

Mientras continúan las investigaciones y los pronunciamientos sobre una eventual separación del cargo, Guadalupe Taddei mantiene su decisión de permanecer en la presidencia del INE, sin que exista una petición formal de renuncia, de acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por UnoTV.

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