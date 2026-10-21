Chivas sufre pero vence a Necaxa para escalar puestos en el Apertura 2026

Chivas encontró en un autogol la oportunidad de regresar al triunfo y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026. El Guadalajara derrotó 1-0 al Necaxa en el Estadio Akron, gracias a una anotación en propia puerta de Agustín Oliveros al minuto 77. Con este resultado, el conjunto rojiblanco puso fin a una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar y escaló provisionalmente al segundo lugar de la tabla general, a la espera de que se dispute el resto de la jornada 13 de la Liga MX.

El Rebaño tuvo que insistir durante gran parte del encuentro para romper la resistencia de los Rayos, que lograron mantener el empate durante más de 75 minutos. Roberto Alvarado fue uno de los futbolistas con mayor participación ofensiva del Guadalajara, al generar las primeras oportunidades de peligro frente a la portería visitante. Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo el marcador sin goles hasta que un error defensivo del Necaxa terminó por inclinar el resultado a favor de los locales.

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