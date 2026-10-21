Alerta SSC por estafa en supuesta venta de animales exóticos en internet; así operan

Evita caer por intentar comprar animales exóticos. Foto: Cuartoscuro | Getty images

La venta de animales exóticos por internet puede convertirse en una trampa para quienes buscan adquirir uno de estos ejemplares, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, alertó sobre anuncios falsos en redes sociales, páginas web y aplicaciones de mensajería que buscan engañar a compradores.

De acuerdo con la SSC, los estafadores buscan convencer mediante fotografías y videos de animales reales para solicitar anticipos y obtener dinero sin entregar los ejemplares ofrecidos.

El fraude comienza con perfiles que aparentan pertenecer a criadores, vendedores o establecimientos especializados. En ellos se publican datos sobre las especies, precios atractivos y promociones para generar confianza, así como despertar el interés de las personas.

Una vez que las víctimas establecen contacto, los presuntos “vendedores” solicitan depósitos por concepto de apartado, transporte, vacunas, seguros o permisos.

Después de recibir el dinero, dejan de responder o exigen nuevos pagos sin entregar el animal.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de su Unidad de #PolicíaCibernética, alerta a la ciudadanía sobre los riesgos de fraude relacionados con la #Compraventa de animales #Exóticos en #RedesSociales, páginas web y #Aplicaciones de mensajería, donde se difunden… pic.twitter.com/uayxShkx2V — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 20, 2026

¿Cómo evitar fraudes de venta de animales exóticos por internet?

Además del perjuicio económico, la adquisición de animales sin verificar su procedencia puede contribuir al tráfico ilegal de fauna silvestre.

La Unidad de Policía Cibernética recomienda comprobar la identidad del vendedor, la legalidad del origen del ejemplar y la autenticidad de los documentos correspondientes antes de realizar cualquier transacción.

Entre las medidas preventivas, la SSC recomienda:

Desconfiar de anuncios con precios excesivamente bajos o promociones inusuales

con precios excesivamente bajos o promociones inusuales Verificar la identidad y reputación del vendedor antes de realizar cualquier pago

del vendedor antes de realizar cualquier pago Evitar depósitos anticipados por supuestos gastos de traslado, permisos o trámites sin comprobar su autenticidad

por supuestos gastos de traslado, permisos o trámites sin comprobar su autenticidad No compartir documentos personales, contraseñas ni información bancaria con desconocidos

contraseñas ni información bancaria con desconocidos Solicitar la documentación que acredite la procedencia legal del animal

No concretar operaciones con perfiles o cuentas de reciente creación sin verificar su legitimidad

con perfiles o cuentas de reciente creación sin verificar su legitimidad Reportar las publicaciones sospechosas relacionadas con posibles fraudes o la venta ilegal de fauna

Ante cualquier duda, inquietud o detección de actividades sospechosas en el ciberespacio, la Unidad de Policía Cibernética brinda orientación las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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