Sonora reanuda exportación de ganado a Estados Unidos tras descartar fiebre aftosa

Sonora reanuda exportación a EE. UU.; descarta fiebre aftosa. Foto: Cuartoscuro

La exportación de ganado de Sonora hacia Estados Unidos se reanudó este martes 20 de octubre, a través de la frontera de Agua Prieta, luego de un cierre preventivo por la sospecha de fiebre aftosa en un becerro detectado durante una inspección sanitaria.

Juan Manuel González Alvarado, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) de Sonora, informó que las muestras analizadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) resultaron negativas a la enfermedad.

“Las muestras de laboratorio de SENASICA fueron negativas, es algo que nosotros esperábamos, pero hay que cumplir con los protocolos”, declaró el funcionario.

González Alvarado indicó que el cruce se reabrió este martes y que las operaciones comenzarían con mil 400 reses.

Lesión en un becerro motivó el cierre preventivo

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, la alerta sanitaria se originó por una lesión detectada en un becerro durante una inspección. Sin embargo, el gobernador de Sonora señaló que la afectación se presentó únicamente en ese ejemplar.

Tras las pruebas correspondientes, las autoridades no encontraron elementos que justificaran mantener suspendido el tránsito de ganado hacia Estados Unidos.

El cierre fue preventivo y se realizó para cumplir con los protocolos sanitarios antes de reanudar las exportaciones.

Exportaciones de ganado continúan con normalidad

Con los resultados negativos de laboratorio, el Gobierno de Sonora informó que las operaciones de exportación por Agua Prieta continuarían de manera normal.

La reanudación permite retomar el envío de ganado bovino hacia el mercado estadounidense por ese punto fronterizo, después de la suspensión temporal motivada por la revisión sanitaria.

Las autoridades estatales destacaron que se atendieron los procedimientos correspondientes antes de autorizar nuevamente el cruce.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.