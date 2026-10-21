¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Cómo votar por el Balón de Oro de Todos los Tiempos

Messi y Cristiano han marcado una época en el futbol mundial. Foto: Reuters

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelve a encender el debate entre los aficionados al futbol con el Balón de Oro de Todos los Tiempos (BOAT), una iniciativa que busca reconocer la mejor temporada individual de una leyenda de este deporte.

La votación forma parte de la celebración por los 70 años del galardón y reúne a diez figuras históricas que lo conquistaron en más de una ocasión.

En Unotv.com te contamos cómo votar desde México y cuándo se dará a conocer al ganador.

¿Cómo votar por el Balón de Oro de Todos los Tiempos?

Los aficionados pueden participar en la elección a través del sitio oficial del Balón de Oro. Cada voto tiene un costo de un euro y, de acuerdo con la información disponible, permite obtener una imagen conmemorativa y participar en un sorteo de dos entradas para la ceremonia de 2027.

Para emitir el voto, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial:

Sitio de votación : https://ballondor.com/vote

: https://ballondor.com/vote Costo por voto, un euro

Fecha límite: martes 27 de octubre de 2026, a las 23:59 horas de París

Anuncio del ganador: miércoles 28 de octubre de 2026

La plataforma permite emitir más de un voto, pero cada participación adicional requiere un nuevo pago. Antes de completar el proceso, conviene revisar las condiciones de la votación y del sorteo.

¿Quiénes compiten por el BOAT?

La selección reúne a diez futbolistas que ganaron el Balón de Oro en al menos dos ocasiones. Además de Messi y Cristiano Ronaldo, aparecen figuras de distintas generaciones que marcaron la historia del futbol internacional.

Los candidatos son:

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Johan Cruyff

Marco van Basten

Michel Platini

Alfredo Di Stéfano

Franz Beckenbauer

Ronaldo Nazário

Karl-Heinz Rummenigge

Kevin Keegan

La lista deja fuera a leyendas como Pelé y Diego Armando Maradona, quienes no ganaron el Balón de Oro en dos ocasiones, requisito establecido para participar en esta elección.

Cristiano Ronaldo lidera las votaciones preliminares

La temporada 2007-2008 de Cristiano Ronaldo encabeza las votaciones con el 75% de los votos en el corte difundido el 20 de octubre. En esa campaña, el portugués consiguió su primer galardón tras destacar con el Manchester United.

Ronaldo marcó 42 goles en todas las competiciones, incluidos 31 en la Premier League y ocho en la Champions League.

El Manchester United conquistó ambos torneos y el delantero también anotó en la final europea contra el Chelsea, que terminó 1-1 antes de que su equipo ganara en la tanda de penales.

El portugués también compite con la temporada de 2017, que sumaba el 6% de los votos en ese mismo corte. Los porcentajes son preliminares y pueden cambiar antes del cierre de la votación, previsto para el martes 27 de octubre a las 23:59 horas de París.

Messi busca el reconocimiento a su histórico 2012

La temporada de Lionel Messi correspondiente a 2012 registraba el 9% de los votos en el corte preliminar del 20 de octubre.

Ese año, el argentino anotó 91 goles oficiales: 79 con el Barcelona y 12 con la selección argentina, con lo que superó los 85 tantos que Gerd Müller había conseguido en 1972.

De los goles que marcó con el Barcelona, 59 llegaron en LaLiga, 13 en la Champions League, cinco en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España. Además, sumó 24 asistencias durante el año calendario.

En la temporada 2011-2012, Messi marcó 73 goles en 60 partidos oficiales con el Barcelona, incluidos 50 en LaLiga. El equipo conquistó la Copa del Rey, aunque no ganó la Liga española ni la Champions League. Posteriormente, en enero de 2013, el argentino recibió su cuarto Balón de Oro consecutivo.

El ganador del BOAT se anunciará el miércoles 28 de octubre, un día después del cierre de las participaciones.

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