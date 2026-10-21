“Tendríamos que hacerlo con camiones”: trabajadores del IMSS responden a Eduardo Clark sobre desvío de medicamentos

Trabajadores del IMSS cuestionan el desabasto de medicamentos. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuestionaron que el desvío de medicamentos pueda explicar la magnitud del desabasto y las carencias que enfrentan los hospitales, luego de que Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informara que existen casos documentados y otros bajo investigación relacionados con la sustracción de medicinas para su venta ilegal.

Desde el campamento instalado afuera de las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Zuiry Hernández, representante sindical de la Sección 34, rechazó que los trabajadores tengan la capacidad de sustraer insumos en cantidades suficientes para explicar las deficiencias que denuncian.

“Para que el sistema de salud, por medio del IMSS, no pueda dar su servicio de manera eficiente y eficaz, y la respuesta fuera que somos los trabajadores los que nos estamos robando, pues tendríamos que hacerlo todos con camiones, sacando no nada más medicamentos, sino colchones, sábanas, camas, instrumental quirúrgico”, declaró.

Hernández consideró que atribuir las carencias al robo por parte del personal de base desacredita las denuncias que, aseguró, los trabajadores realizan sobre las condiciones en las que desempeñan sus labores.

“Definitivamente un robo a esas escalas la base trabajadora no lo tiene a su alcance”, sostuvo la representante sindical.

Eduardo Clark reconoce casos de desvío de medicamentos

La declaración de los trabajadores ocurrió después de que Eduardo Clark García Dobarganes reconociera que las autoridades han identificado algunos casos de presunto desvío de medicamentos desde hospitales y centros de salud hacia puntos de venta, incluso en las inmediaciones de las propias instalaciones médicas.

El subsecretario precisó que hay casos documentados y otros que requieren una investigación más detallada. Sin embargo, aclaró que la existencia de estas prácticas no significa que los médicos, las enfermeras o el personal de salud sean responsables del desabasto.

“Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, afirmó Clark.

El funcionario señaló que las investigaciones buscan esclarecer los casos detectados de sustracción y comercialización de medicamentos del sector público.

Trabajadores del IMSS mantienen protestas por falta de insumos

Mientras las autoridades investigan los presuntos casos de desvío, trabajadores del IMSS mantienen sus reclamos por la falta de medicamentos, insumos y equipo médico, además de las inconformidades relacionadas con sus condiciones laborales y salariales.

Los inconformes convocaron a una movilización nacional para este miércoles 21 de octubre, en la que esperan la participación de las 37 secciones sindicales del instituto.

La protesta busca dar visibilidad a sus demandas laborales y a las deficiencias que, de acuerdo con los trabajadores, afectan la atención y las condiciones de trabajo en las unidades médicas del IMSS.

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