Segob afirma que comité de la ONU reconoce avances de México en búsqueda de desaparecidos

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, felicitó al Gobierno de México por los avances en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Según Gobernación, Albán destacó los esfuerzos de cooperación con España, Alemania y organismos internacionales, y expresó su deseo de que se mantengan.

“Felicitamos estos avances”, señaló el funcionario de Naciones Unidas, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Gobernación, en el marco de una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se abordó la primera aplicación del artículo 34 de la Convención a México.

Por otro lado, en una declaración compartida en sus redes sociales, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el Estado mexicano “no consiente ni tolera” las desapariciones forzadas.

Ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la @ONU_es, donde se abordó la primera aplicación del artículo 34 de la Convención a #México, el subsecretario de Derechos Humanos de la @SEGOB_mx, @arturomedinap, rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición… pic.twitter.com/UHnrMAWxZu — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 20, 2026

De acuerdo con lo publicado por Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada y señaló que el Gobierno de México ha implementado distintas acciones para atender este delito.

Entre las medidas mencionadas por el funcionario se encuentran:

Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Fortalecimiento de las fiscalías.

Implementación de un mecanismo de identificación humana.

Integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

En su publicación, Rosa Icela Rodríguez también informó que, de acuerdo con lo expuesto por Arturo Medina, más de 16 mil personas fueron localizadas este año mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras medidas.

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