Noticias de hoy 20 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 20 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Frente frío deja 10 muertos

El frente frío 2 ha dejado 10 muertos en Veracruz y mantendrá lluvias en Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de bajas temperaturas hasta el viernes.

Salud admite robo de medicinas

Mientras trabajadores del IMSS denuncian desabasto, Salud admitió que medicamentos son robados y vendidos afuera de hospitales.

México-Querétaro: cierre parcial

Habrá cierre parcial en la México-Querétaro esta noche, de 10:00 a 5:00 de la mañana, en el kilómetro 56 rumbo a la Ciudad de México.

111 horas al año en tráfico

Cada mexicano pierde 111 horas al año en el tráfico y gasta más de 5 mil 600 pesos por los embotellamientos, según reveló un estudio del IMCO.

Baja popularidad de Trump

Una encuesta de Reuters ubicó la aprobación de Trump en 31%, el nivel más bajo de sus dos periodos como presidente, a semanas de las elecciones.

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