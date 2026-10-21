“Será Viral”| Tulum: ¿por qué cae el turismo en la Riviera Maya? Empresarios explican

La Riviera Maya enfrenta desafíos que ponen a prueba su competitividad turística. La menor ocupación hotelera, la pérdida de conectividad aérea y el cierre de comercios emblemáticos generan preocupación entre empresarios de uno de los destinos más reconocidos del Caribe mexicano.

¿Qué está provocando la caída del turismo? ¿Influyen los precios elevados, la inseguridad, el sargazo o las decisiones del propio sector? ¿Qué pueden hacer empresarios y autoridades para recuperar visitantes, inversión y empleos?

En este capítulo de “Será Viral”, Karla Medel González, presidenta de CANIRAC Tulum, y Antonio Laviada, empresario hotelero, analizan los factores detrás de esta situación, sus repercusiones en hoteles y restaurantes, y los retos para recuperar la confianza de los viajeros.

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