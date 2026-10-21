Fórmula 1 en México: dónde hospedarte en CDMX si vienes al Gran Premio 2026

Foto: Cuartoscuro/Archivo

La fecha del Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 está cada vez más cerca y la Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir a los aficionados que viajarán para disfrutar de esta competencia.

Si ya tienes tu entrada, encontrar dónde hospedarte será uno de los puntos clave para organizar tu visita a la capital.

La CDMX cuenta con distintas opciones de alojamiento para quienes asistirán a la carrera. En Unotv.com te contamos qué alternativas puedes considerar para encontrar hospedaje durante el Gran Premio de México 2026.

Gran Premio de México 2026: ¿dónde hospedarse?

El sitio oficial del Gran Premio de la Ciudad de México compartió una guía con distintas zonas que ofrecen alternativas de alojamiento para los aficionados.

Si bien ninguna zona es ideal para todos los visitantes, la elección depende de lo que cada persona quiera disfrutar en la ciudad, ya sea la vida nocturna, los atractivos turísticos, los restaurantes, la cercanía al Autódromo o las opciones de transporte para llegar a la carrera.

Para quienes visitan la capital por primera vez, los barrios de la Condesa, Roma Norte, Polanco y Paseo de la Reforma son algunas alternativas.

“Combinan hoteles, restaurantes, entretenimiento y buena conexión con diferentes puntos turísticos de la ciudad”, resalta el sitio.

En cambio, quienes buscan hospedarse cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez pueden considerar los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde pueden trasladarse hacia el circuito.

Para disfrutar de la vida nocturna y los atractivos turísticos de la capital, la guía también contempla opciones en la Roma Norte, la Condesa, el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y Polanco.

Otra alternativa es Coyoacán, una zona para quienes buscan combinar la asistencia al Gran Premio con una experiencia cultural y tradicional. Entre sus atractivos destacan la Casa Azul, el Museo Anahuacalli, los mercados y las plazas.

¿Qué hoteles recomienda la guía del Gran Premio de México 2026?

Entre las alternativas de hospedaje que aparecen en la guía se encuentran los siguientes hoteles:

Dominion Suites Polanco

W Mexico City

JW Marriott Mexico City

Presidente InterContinental

Habita Hotel

Sofitel Reforma

Antes de reservar, conviene revisar la ubicación de cada establecimiento, las opciones de transporte hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y las condiciones de la tarifa.

¿De qué depende el precio del hospedaje durante el México GP?

El sitio oficial del Gran Premio de México destaca que el costo del alojamiento depende de factores como la zona, la categoría del hotel y la demanda durante el fin de semana de la carrera.

“Los precios suelen aumentar durante eventos de alta demanda como el México GP, por lo que reservar con anticipación puede ayudarte a encontrar mejores alternativas”, señala el sitio.

Por ello, comparar distintas opciones y consultar las condiciones de cada reservación puede ayudar a los viajeros a elegir el alojamiento que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Cuándo será el Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México está programado del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los aficionados que planean asistir pueden organizar con anticipación su viaje y revisar las alternativas de hospedaje y transporte para llegar al circuito durante el fin de semana de la competencia.

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