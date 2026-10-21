Sheinbaum anuncia centros contra el cáncer de mama en las 32 entidades del país

Claudia Sheinbaum anunció centros de atención de cáncer de mama. Foto: Especial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que para 2029 el país contará con 32 Centros de Atención Integral para el cáncer de mama, uno en cada entidad federativa.

El proyecto replicará el modelo del Hospital Oncológico para la Mujer del IMSS Bienestar, ubicado en La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

El anuncio se realizó en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y la mandataria destacó que el objetivo es reducir las muertes por esta enfermedad y otros tipos de cáncer que afectan a las mujeres.

“Es un caso de éxito, muy hermoso, porque además es muy humano y además es para las mujeres… Lo que queremos es replicarlo en otras entidades, el objetivo es reducir las muertes por cáncer de mama y otros cánceres en las mujeres, que se sientan bien atendidas con las últimas tecnologías disponibles”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

¿Cuándo abrirán los centros contra el cáncer de mama?

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, detalló que la expansión del modelo de atención se realizará en tres etapas:

2027: apertura de 10 centros.

apertura de 10 centros. 2028: apertura de 11 centros.

apertura de 11 centros. 2029: apertura de otros 10 centros.

¿Cómo funciona el modelo del hospital oncológico?

De acuerdo con Svarch, el hospital trabaja bajo el principio de “humanismo médico”, con tiempos establecidos para agilizar la atención.

Desde el primer día se realizan estudios diagnósticos. Cuando se requiere una biopsia, los resultados se entregan en 72 horas; el diagnóstico debe estar listo en menos de 14 días y el tratamiento comenzar en menos de 30 días.

Según el funcionario, este plazo permite iniciar la atención 10 días antes del promedio de 40 días referido en la literatura internacional.

El modelo también contempla gratuidad total, excelencia científica y atención integral.

¿Cuántas mujeres ha atendido el hospital de la CDMX?

Durante sus primeros 200 días de funcionamiento, el hospital ha atendido a más de 11 mil mujeres. En ese periodo realizó más de 800 cirugías oncológicas, mil 500 hospitalizaciones, 2 mil mastografías con inteligencia artificial, más de 2 mil 800 urgencias oncológicas, más de 9 mil consultas especializadas y más de mil quimioterapias.

El 92% de las atenciones se realizó dentro de los tiempos establecidos.

Actualmente, 551 mujeres se encuentran en tratamiento o en remisión: 386 por cáncer de mama, 99 por cáncer de cuello uterino, 29 por cáncer de endometrio y34 por cáncer de ovario.

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