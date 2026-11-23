Operativo de la Defensa Nacional. Foto: Cuartoscuro

Ocho presuntos integrantes de la organización criminal Los Beltrán Leyva, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Sinaloa de Leyva, luego de una agresión armada contra personal militar. El operativo ocurrió tras la detención de Fausto “N”, alias “Chapo Isidro”.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los detenidos pertenecen a la facción delictiva del “Chapo Isidro” y presuntamente participaron en los bloqueos registrados el 20 de noviembre, después de la captura de Fausto “N”.

Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a… pic.twitter.com/NMZMjrtQcs — @Defensamx (@Defensamx1) November 23, 2026

Ejército detiene a ocho integrantes de la facción de “Chapo Isidro“

Los hechos ocurrieron durante reconocimientos realizados por personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos militares comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Cuando los efectivos recorrían las inmediaciones del poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva, integrantes de un grupo delictivo los agredieron con armas de fuego.

Al repeler la agresión, los militares lograron detener a ocho personas, incluido un menor de edad, señaladas como integrantes de la organización Beltrán Leyva, facción “Chapo Isidro“.

Aseguran armas de alto poder, vehículos blindados y equipo táctico

Durante el operativo, las fuerzas federales también aseguraron armamento, vehículos y diverso equipo que presuntamente utilizaba el grupo delictivo.

Entre lo decomisado se encuentran:

Una ametralladora calibre .50

Un fusil Barrett calibre .50

Una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros

Seis armas largas y cuatro armas cortas

Droga, cargadores y municiones de diferentes calibres

Equipo táctico

Seis vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal

Uno de los vehículos también contaba con una torreta para el emplazamiento de ametralladoras, de acuerdo con el reporte militar.

Detenidos serán entregados a la Fiscalía General de la República

Las autoridades informaron que las ocho personas detenidas y los objetos asegurados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa.

Así, la institución continuará con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en los hechos violentos y los bloqueos registrados tras la captura de Fausto “N”.

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