Choque de tren con un tráiler provoca el descarrilamiento de dos vagones y varios heridos
Según reportes, el tráiler habría quedado atorado sobre la carretera al intentar cruzar las vías.
Un tren de pasajeros de Amtrak chocó este domingo con un tráiler que transportaba una excavadora en Lafayette, Luisiana, lo que provocó el descarrilamiento de los dos primeros vagones y dejó a varias personas con lesiones menores.
El accidente ocurrió alrededor de las 18:05 hora local en un cruce ferroviario ubicado sobre la carretera U.S. 90, cerca de Thru-Way Park Road, donde, de acuerdo con el Departamento de Policía de Lafayette, el vehículo de carga quedó atorado mientras intentaba cruzar las vías. Minutos después, las barreras del cruce descendieron ante la aproximación del tren, y aunque el conductor de la locomotora intentó reducir la velocidad, no logró detener la unidad antes de impactar contra el remolque.
Asimismo, las autoridades informaron que el tren transportaba a 96 personas, mientras que cuatro fueron trasladadas a hospitales con lesiones que no ponen en riesgo su vida, y otros pasajeros recibieron atención médica en el lugar. Posteriormente, los viajeros fueron trasladados en autobús a Nueva Orleans, en un operativo coordinado por Amtrak.
Al sitio acudieron elementos de la Policía y del Departamento de Bomberos de Lafayette, así como personal de emergencias y representantes de BNSF, que colaboran en las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.
Como consecuencia del choque, uno de los carriles laterales de la carretera fue cerrado, mientras los carriles central e izquierdo continuaron abiertos, toda vez que la Policía pidió a los automovilistas reducir la velocidad y conducir con precaución al circular por la zona.
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