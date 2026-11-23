El volcán Sakurajima registró explosiones en Japón. Foto: AFP

El volcán Sakurajima, en Japón, registró nuevas erupciones entre el 21 y 22 de noviembre, con explosiones que lanzaron enormes columnas de ceniza hasta mil 200 metros sobre el cráter. Los fenómenos quedaron captados en video y las autoridades mantienen la alerta volcánica en nivel 3, con restricciones de acceso en las zonas cercanas.

Volcán Sakurajima lanza columnas de ceniza

Las explosiones del volcán generaron columnas de material volcánico que alcanzaron los mil 200 metros de altura, por encima del cráter. Las imágenes muestran la fuerza de las erupciones y las densas nubes de ceniza que se elevaron sobre la zona.

El Sakurajima es uno de los volcanes activos de Japón y se encuentra en la prefectura de Kagoshima, al suroeste del país. Su actividad es vigilada de manera constante debido a las explosiones y a la expulsión de material volcánico que puede representar un riesgo para las comunidades cercanas.

Japón mantiene alerta volcánica en nivel 3

Ante la actividad registrada, las autoridades mantienen la alerta volcánica en nivel 3, lo que implica restricciones para acercarse al volcán.

Entre los principales riesgos se encuentra la posible expulsión de rocas volcánicas, que pueden salir disparadas durante las explosiones y caer en zonas cercanas al cráter.

Por ello, las autoridades mantienen limitado el acceso a determinadas áreas como medida preventiva y piden respetar las restricciones establecidas.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas relacionadas con estas erupciones.

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