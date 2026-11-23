Marcha lenta en el Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

Una nueva semana comienza para el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), transporte que este fin de semana amplió su horario en apoyo a los asistentes al Corona Capital y al partido de la NFL.

Luego de que cuatro líneas concluyeron su servicio hasta la 01:30, este lunes 23 de noviembre el servicio se normaliza a lo largo de toda la red.

Metro CDMX opera sin cierres de estaciones

La estación Zócalo/Tenochtitlan fue reabierta a lo largo de este fin de semana luego de las actividades correspondientes al desfile conmemorativo de los 116 años de la Revolución Mexicana.

De este modo, los usuarios pueden ascender y descender sin contratiempos, al igual que en el resto de las estaciones de las 12 líneas, las cuales no tiene cierres previstos para este lunes.

Anomalías y lluvias podrían afectar el estado del servicio

Ante el pronóstico de lluvias para este lunes, el servicio del Metro podría verse afectado ante la presencia de precipitaciones. En consecuencia, podrían presentarse retrasos tras la activación de la marcha de seguridad.

Asimismo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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