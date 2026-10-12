Cruz Azul rescata el empate ante Pumas y extiende su racha invicta en CU

Auriazules y cementeros empataron en CU | Alejandra Suárez/Claro Sports

Cruz Azul rescató un empate 3-3 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y aumentó su vigente racha a más de 30 partidos sin perder en Ciudad Universitaria. La Máquina llegó a estar dos goles abajo, pero encontró el empate al minuto 84 con Christian Ebere, en el cierre de la jornada 11 del Apertura 2026. Los universitarios llegaron a dominar 2-0 y después 3-1, aunque jugaron con diez hombres desde el minuto 37 por la expulsión de César ‘Chino’ Huerta.

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