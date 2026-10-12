Clavadista retó al alto oleaje en Mazatlán y lo hallan sin vida

Hallan sin vida a “Patines” en Mazatlán. Foto Samuel Sánchez

El clavadista Juan, conocido como “Patines”, fue localizado sin vida la mañana de este domingo 11 de octubre en la zona rocosa de la Glorieta Rodolfo Sánchez Taboada, en Mazatlán, Sinaloa, luego de desaparecer la noche del sábado al lanzarse al mar con antorchas encendidas.

Un video difundido en redes sociales muestra al hombre mientras intenta regresar a tierra firme, pero el fuerte oleaje le impide avanzar. Otra persona intenta auxiliarlo, aunque retrocede ante las condiciones del mar.

🔴🔴 Mazatlán Momento en el que su compañero intenta rescatar al clavadista; sin embargo, la fuerza de las olas 🌊 lo alejaba cada vez más de él. Desesperado, gritaba pidiendo una cuerda, pero, cuando finalmente intentaron realizar las maniobras de rescate, el mar ya había… pic.twitter.com/92FVYTR4oX — Contacto Revista (@ContactoRevist) October 11, 2026

Clavadista desaparece entre el fuerte oleaje en Mazatlán

De acuerdo con la información de medios locales, Juan ingresó al mar durante la noche del sábado. Sin embargo, las condiciones del oleaje dificultaron su regreso a la zona rocosa de la glorieta.

Las imágenes muestran los momentos en que el clavadista lucha contra las olas para intentar salir del agua. Mientras tanto, una persona se acerca para tratar de ayudarlo, pero no logra sacarlo del mar.

Tras el incidente, se inició un operativo para localizarlo.

Rescatistas localizan el cuerpo de “Patines”

Después de varias horas de trabajos, rescatistas y autoridades localizaron el cuerpo de Juan en la zona rocosa de la Glorieta Sánchez Taboada.

El hallazgo confirmó el desenlace fatal del incidente ocurrido la noche anterior.

La zona es conocida por los clavados que realizan sus participantes desde los riscos hacia el mar, una actividad que depende de las condiciones del agua y que puede representar riesgos cuando hay oleaje intenso.

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