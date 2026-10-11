Muere Álvaro Pava voz original de la Sonora Dinamita y cantante de “Mil Horas”

Álvaro Pava.

Álvaro Pava, una de las voces originales de la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, murió a los 65 años, en Monterrey, Nuevo León. La agrupación confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales, donde lamentó la pérdida del intérprete de “Mil Horas”, uno de los temas más reconocidos de su repertorio.

La agrupación informó que su fallecimiento tuvo lugar el viernes 9 de octubre. Sin embargo, el músico colombiano ya había sido reportado en estado delicado.

Sus compañeros lo despidieron con un mensaje en el que destacaron su talento, carisma y legado dentro de la música tropical, además de expresar sus condolencias a familiares y amigos.

“Despedimos con profundo dolor a quien en vida diera voz a grandes éxitos musicales como: Mil horas, La Suavecita, Pilar, Despeinada, entre otros. Dejando un gran legado”, dijo La Sonora Dinamita de Lucho Argain.

También mandó sus condolencias a la familia de Álvaro Pava.

“Tu voz siempre vivirá en la cumbia”, concluyeron.

¿De qué murió Álvaro Pava, cantante de La Sonora Dinamita?

Álvaro Pava falleció después de permanecer varios días hospitalizado en Monterrey, Nuevo León, donde residía desde hacía varios años.

Días antes de su muerte, integrantes de La Sonora Dinamita habían informado a través de Facebook que el cantante se encontraba delicado de salud, por lo que solicitaron oraciones para su recuperación.

De acuerdo con el medio colombiano Zona Cero, el intérprete habría sido internado debido a una neumonía severa y posteriormente habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, la agrupación no ha confirmado oficialmente la causa de muerte de Álvaro Pava, por lo que estas versiones permanecen como información difundida por medios de comunicación.

¿Quién era Álvaro Pava, vocalista de La Sonora Dinamita?

Álvaro Pava fue un cantante colombiano originario del barrio Cevillar, en Barranquilla, que desarrolló gran parte de su carrera dentro de la cumbia y la música tropical.

Sus primeros pasos en la industria musical fueron con el grupo Súper Star, antes de integrarse a la orquesta de Adolfo Echeverría, una de las agrupaciones representativas de este género en Colombia.

Durante esa etapa participó en interpretaciones de canciones como:

“Julio Calderón”.

“El Guayabo”.

“Perfume de Gardenia”.

Posteriormente, formó parte del grupo Caneo y participó en distintos proyectos musicales que le permitieron ampliar su trayectoria.

También realizó coros para Héctor Lavoe, reconocido cantante puertorriqueño y una de las figuras más importantes de la salsa.

Sin embargo, fue su paso por La Sonora Dinamita durante la década de los noventa el que le permitió alcanzar mayor reconocimiento entre el público mexicano y latinoamericano.

Uno de los temas más representativos de la trayectoria de Álvaro Pava fue “Mil Horas”, canción que se convirtió en parte del repertorio popular de La Sonora Dinamita.