Tamaulipas lidera crecimiento industrial de México con alza de 15.7%

Tamaulipas encabezó el crecimiento industrial de México. Foto: Especial

Tamaulipas ocupó el primer lugar nacional en crecimiento industrial durante junio de 2026, con un avance anual de 15.7%, y encabezó también el incremento mensual, con 13.7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) muestran que la entidad superó a otros estados en el crecimiento de su actividad industrial, con un desempeño marcado por la minería, las manufacturas y la construcción.

Tamaulipas registra el mayor crecimiento industrial del país

En la comparación anual, Tamaulipas se colocó por encima de Hidalgo, que reportó un crecimiento de 15.4%, y Colima, con 13.4%. Después se ubicaron Veracruz, con 7.8%, y Yucatán, con 7.5%.

El estado también encabezó la variación mensual, al registrar un aumento de 13.7% respecto de mayo, con cifras desestacionalizadas. Este indicador permite comparar la evolución de la actividad industrial entre periodos y entidades.

Minería impulsa la actividad industrial de Tamaulipas

Uno de los sectores con mayor crecimiento fue la minería, que registró un avance anual de 107.4%, con cifras originales. Con este resultado, Tamaulipas ocupó el primer lugar nacional en esta actividad.

El crecimiento estuvo asociado principalmente a la actividad petrolera, que tiene un papel relevante en la estructura económica del estado y en el sector energético nacional.

Por su parte, la industria manufacturera reportó un aumento anual de 4.8%, cifra que colocó a Tamaulipas en el quinto lugar nacional en este rubro.

Este sector mantiene presencia en la frontera norte y está vinculado con las cadenas de producción y los mercados de exportación.

Construcción también reporta crecimiento

La construcción registró un incremento de 8.1% respecto de junio de 2025. Con este resultado, Tamaulipas se ubicó en la posición número 13 entre las entidades del país.

Los datos muestran que el crecimiento industrial estatal estuvo acompañado por resultados positivos en estas tres actividades, aunque la minería presentó el avance más pronunciado.

¿Qué sigue para la economía de Tamaulipas?

Los resultados se registraron durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, que plantea como prioridades la atracción de inversiones, el desarrollo energético y el fortalecimiento de la infraestructura.

La ubicación fronteriza de Tamaulipas, sus puertos y sus conexiones carreteras y ferroviarias forman parte de las condiciones que favorecen sus actividades industriales y comerciales.

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