Video: se viraliza joven que supuestamente despertó en su ataúd

La joven habría sido velada durante ocho horas por su familia. Foto: Pexels

Una joven presuntamente mostró signos de vida durante su velación en la aldea El Jocote, en Sacapulas, departamento de Quiché, Guatemala, luego de que comenzara a moverse y se incorporara dentro del ataúd en el que permanecía. El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales, mientras las circunstancias del caso continúan sin una explicación médica confirmada.

Video muestra a joven que se mueve dentro de su ataúd

La grabación difundida en redes sociales muestra a la joven dentro del féretro, cuando comienza a moverse, abre los ojos y logra sentarse. Las personas que se encontraban en el lugar reaccionan con sorpresa y se acercan para auxiliarla.

En las imágenes se observa cómo los presentes la ayudan a salir del ataúd. En medio de la conmoción, algunas personas le ofrecen agua, mientras otras lloran, oran y expresan su emoción por lo ocurrido.

Durante el episodio, algunos asistentes exclaman frases religiosas como “¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Gracias, Señor!”, mientras otros manifiestan su sorpresa ante lo que observan.

El video ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han compartido las imágenes del supuesto momento en que la joven vuelve a mostrar movimientos durante su velación.

Una mujer resucita en Guatemala.



En la madrugada del 10 de octubre, en la aldea El Jocote, Quiché, la joven Yuleidy Xcotoyac Ríos, hija del pastor Abraham Xcotoyac Tojín y de doña Lesbia de Ríos, se sintió mal con fuerte dolor en el corazón y quedó inconsciente.



Su padre… — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 11, 2026

¿Cuánto tiempo llevaba la joven en el velorio?

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, habrían transcurrido aproximadamente ocho horas desde que la joven fue declarada fallecida antes de que los presentes advirtieran sus movimientos.

Las versiones publicadas sobre el episodio señalan que una funeraria habría trasladado el cuerpo hasta la vivienda familiar para realizar la velación. Sin embargo, existen aspectos que todavía requieren confirmación para establecer cómo ocurrieron los hechos.

En una entrevista con un medio local, el padre de la joven informó que ella no fue evaluada en un hospital, según lo reportado sobre el caso.

Este dato contrasta con otras versiones difundidas que señalan que la joven habría fallecido en un hospital antes de que su cuerpo fuera trasladado a su domicilio. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con certeza las circunstancias en las que fue declarada muerta ni el procedimiento utilizado para confirmar el fallecimiento.

Autoridades de Salud no han aclarado lo ocurrido

Hasta la información difundida sobre el caso, las autoridades de Salud no se habían pronunciado para explicar qué ocurrió con la joven ni para confirmar las circunstancias de su supuesto fallecimiento.

Tampoco se cuenta con una evaluación médica pública que permita determinar por qué comenzó a moverse durante la velación o si presentó alguna condición que pudiera explicar lo sucedido.

Aunque algunos de los asistentes interpretaron el episodio como un milagro, esa percepción no constituye una explicación médica. Para establecer qué ocurrió, sería necesario contar con información clínica y con una revisión de las circunstancias previas al traslado de la joven.

Por ahora, el video constituye el principal registro visual difundido del momento en que la mujer se incorpora dentro del ataúd, pero no permite determinar por sí solo su estado de salud anterior ni las causas de lo ocurrido.

¿Qué es la catalepsia y cómo se manifiesta?

Una de las condiciones que suelen mencionarse al hablar de episodios de inmovilidad extrema es la catalepsia, un estado que puede manifestarse con rigidez muscular, inmovilidad y una disminución de la respuesta ante estímulos externos.

Sin embargo, no es posible afirmar que la joven presentó catalepsia a partir de las imágenes difundidas. Para determinar si esa u otra condición estuvo relacionada con el caso, sería necesaria una evaluación médica.

AMPLIACIÓN:



Canal de Sacapulas, Quiché, entrevista a padres y a la joven que "volvió de la muerte" cuando era velada.



El padre informó que la joven no fue evaluada en un hospital.



📹: TV Sac https://t.co/O3uG5bYxOV pic.twitter.com/ksdNvDoBuR — Vichoguate (@vichoguate) October 11, 2026

La falta aparente de movimiento o de respuesta no permite establecer por sí sola que una persona ha fallecido. La confirmación de la muerte corresponde al personal médico mediante los procedimientos pertinentes.

Ante cualquier señal de respiración o movimiento en una persona considerada fallecida, es necesario solicitar atención médica de emergencia y evitar asumir que se trata de una situación sin posibilidad de recuperación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.