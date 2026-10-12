Confirman 39 detenidos en marcha por el agua, mientras universidades critican uso de la fuerza

Foto: Cuartoscuro

Durante la marcha por la calidad del agua en Guadalajara fueron detenidas 39 personas, informó el Gobierno de Jalisco, acotando la asistencia de 10 mil personas en la movilización.

Asimismo, aseguró que los enfrentamientos con policías iniciaron con un grupo de 400 personas ajenas a la protesta que “recurrió a la violencia y agredió a policías y asistentes”.

De acuerdo a la última actualización, este domingo, alrededor de 10 mil personas se manifestaron pacíficamente para exigir agua de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Durante las dos primeras horas la manifestación ocurrió pacíficamente; sin embargo, a partir de las… pic.twitter.com/0OifNDtM2D — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 12, 2026

¿Cuántos detenidos hubo en la marcha por el agua en Guadalajara?

Según informó a través de sus redes sociales el Gobierno de Jalisco, a la protesta para exigir agua de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) acudieron 10 mil personas, que se manifestaron pacíficamente en la marcha que salió de la Glorieta de La Minerva a Casa Jalisco.

Sin embargo, apuntó en el videomensaje el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, que un grupo de choque ajeno a la movilización provocó enfrentamientos con la Policía, dejando 28 elementos heridos, dos de ellos de gravedad, así como 31 civiles lesionados, que requirieron atención médica, por lo que 39 personas fueron detenidas.

Según detalló en el video el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, los agresores golpearon a los presentes con piedras, palos y petardos, arrojando también cloro a los uniformados. Agregó que un policía perdió parte de un dedo al ser agredido con un palo con una punta metálica.

De igual forma, resaltó que la situación jurídica de los detenidos será determinada por la Fiscalía estatal, luego de que ya inició las investigaciones pertinentes, a la vez que reiteró que “la manifestación pacífica es un derecho que debe ser respetado. Lamentamos que la violencia ocasionada por este grupo de choque empañara una protesta civil legítima”.

Universidades protestan por violencia en marcha

Por otro lado, la Universidad de Guadalajara (UdeG) llamó a las autoridades a esclarecer las detenciones en el marco de la marcha, reconociendo “la legítima preocupación de miles de jaliscienses que hoy se manifestaron para exigir soluciones a los problemas de abastecimiento y calidad del agua en nuestra ciudad”.

Agregó haber recibido reportes de la detención de tres de sus estudiantes, dos de ellos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), por lo que ya está en contacto con las autoridades “para conocer su situación, se garantice su integridad y se concrete su liberación”.

📢 #ComunicadoUdeG



Ante los hechos registrados en la manifestación por el agua en Jalisco, la Universidad de Guadalajara exige el esclarecimiento de lo sucedido, la protección a la integridad y la pronta liberación de las personas detenidas, entre ellas tres de nuestros… pic.twitter.com/2rqFpE06Jc — Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) October 12, 2026

Toda vez que acotó que también seguirá “poniendo sus capacidades científicas y técnicas al servicio de la búsqueda de soluciones de fondo para las y los jaliscienses”.

A la par, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) exhortó al gobierno estatal a la “prudencia y el diálogo con las personas que se manifiestan pacíficamente para exigir este derecho, absteniéndose de criminalizarlas, así como a respetar los parámetros establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”.

Añadió que entre los detenidos hay algunos integrantes de su comunidad, a la vez que calificó de entendible la incertidumbre y enojo de los manifestantes, quienes, dijo, han recibido por años poca agua y de mala calidad, aunque no lo es así el uso de la fuerza por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

El #ITESO expresa su preocupación por las detenciones y la respuesta gubernamental a la manifestación por el derecho al agua en las inmediaciones de Casa Jalisco. También hace un llamado a la Fiscalía a respetar el debido proceso de las personas detenidas, entre las que se… pic.twitter.com/ayQ7zRaYPi — ITESO (@ITESO) October 12, 2026

A la vez que llamó a la Fiscalía a respetar la integridad personal de los detenidos, así como informar sus nombres, estado de salud y los cargos de los que se les acusa, instando a abrir canales de comunicación con la ciudadanía para escuchar sus demandas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.