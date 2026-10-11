Kim Kardashian deslumbra en GP de Singapur, acude para apoyar a su novio Lewis Hamilton
Kim Kardashian acaparó las miradas en el GP de Singapur, donde acudió para apoyar a Hamilton y sorprendió con sus looks.
Kim Kardashian acaparó las miradas durante el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, donde deslumbró con sus looks y acompañó a su pareja, el piloto Lewis Hamilton.
La empresaria se convirtió en una de las protagonistas fuera de la pista, meses después de que ambos hicieran público su romance durante el Super Bowl de 2026, tras más de una década de amistad.
La cuenta oficial de la Fórmula 1 capturó también algunas fotografías de Kim a su llegada para la carrera, donde el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, logró su primera victoria, mientras Hamilton se quedó en sexta posición.
Para este domingo, la famosa eligió un diseño con corte oriental en colores rosa pastel. Además llevó su cabello en media coleta y no lució ningún accesorio.
El look del sábado de Kim Kardashian también impacto
Un día antes, Kim Kardashian lució un vestido rosa chicle de la firma Alaïa, con el que se convirtió en una de las protagonistas fuera de la pista.
El diseño, perteneciente a la colección primavera-verano 2024, destacaba por su corte ajustado, cuello halter, hombros descubiertos y una falda de caída fluida.
La prenda fue creada por Pieter Mulier durante su etapa como director creativo de Alaïa y anteriormente había sido utilizada por celebridades como Greta Lee, Rosie Huntington-Whiteley y Khloé Kardashian, hermana de la empresaria.
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