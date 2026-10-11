Kim Kardashian deslumbra en GP de Singapur, acude para apoyar a su novio Lewis Hamilton

Kim Kardashian en el GP de Singapur 2026. Foto: Reuters

Kim Kardashian acaparó las miradas durante el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, donde deslumbró con sus looks y acompañó a su pareja, el piloto Lewis Hamilton.

La empresaria se convirtió en una de las protagonistas fuera de la pista, meses después de que ambos hicieran público su romance durante el Super Bowl de 2026, tras más de una década de amistad.

Kim se tomó fotografías con los asistentes.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 capturó también algunas fotografías de Kim a su llegada para la carrera, donde el tetracampeón del mundo, Max Verstappen, logró su primera victoria, mientras Hamilton se quedó en sexta posición.

Para este domingo, la famosa eligió un diseño con corte oriental en colores rosa pastel. Además llevó su cabello en media coleta y no lució ningún accesorio.

El look del sábado de Kim Kardashian también impacto

Un día antes, Kim Kardashian lució un vestido rosa chicle de la firma Alaïa, con el que se convirtió en una de las protagonistas fuera de la pista.

Kim Kardashian el sábado durante el GP de Singapur 2026.

El diseño, perteneciente a la colección primavera-verano 2024, destacaba por su corte ajustado, cuello halter, hombros descubiertos y una falda de caída fluida.

La prenda fue creada por Pieter Mulier durante su etapa como director creativo de Alaïa y anteriormente había sido utilizada por celebridades como Greta Lee, Rosie Huntington-Whiteley y Khloé Kardashian, hermana de la empresaria.

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