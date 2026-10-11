Por huracán Simon, piden no salir y mantenerse en refugios ante sus efectos en Jalisco

Huracán Simon se mantiene en categoría 4 cerca de Jalisco. Foto: AFP

El huracán Simon se mantiene en categoría 4 y se localiza a 70 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de las 15:00 horas de este domingo 11 de octubre. Se prevé que el ciclón se debilite gradualmente durante las próximas horas, aunque continuará cerca de las costas de Jalisco, con efectos en Cabo Corrientes, La Huerta y Tomatlán. Por ello, autoridades piden mantenerse en refugios ante sus efectos.

El sistema se desplaza hacia el nor-noroeste a 9 km/h. Ante su cercanía, las autoridades mantienen el llamado a la población para resguardarse y atender las indicaciones de Protección Civil.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), advirtió que los efectos del huracán pueden continuar incluso si disminuye su intensidad.

🌀 De acuerdo con @conagua_clima, a las 15:00 h, el huracán #Simon se mantiene en categoría 4, a 70 km al oeste de Playa Pérula, #Jalisco, con vientos sostenidos de 215 km/h, rachas de 260 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h.



⚠️ Se prevé que se debilite… pic.twitter.com/sWbnBTbUaB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026

Huracán Simon: municipios de Jalisco bajo alerta

Los municipios de Cabo Corrientes, La Huerta y Tomatlán se encuentran entre las zonas de Jalisco que podrían resentir los efectos del huracán Simon debido a su cercanía con la costa.

De acuerdo con Conagua, se esperan lluvias extraordinarias en la costa y el este de Jalisco, además de condiciones adversas en otros estados del Pacífico mexicano.

El pronóstico de lluvias contempla los siguientes niveles:

Lluvias extraordinarias: costa y este de Jalisco

costa y este de Jalisco Lluvias puntuales torrenciales: Colima

Colima Lluvias puntuales intensas: sur de Nayarit

sur de Nayarit Lluvias puntuales muy fuertes: centro y sur de Sinaloa, así como el oeste de Michoacán

Estas precipitaciones pueden generar condiciones de riesgo, por lo que las autoridades recomiendan evitar zonas inundables y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Simon provocará oleaje de hasta 10 metros en Jalisco

El huracán Simon también mantiene condiciones de riesgo en las costas del Pacífico, donde se pronostican olas de hasta 10 metros de altura en Jalisco.

Conagua informó sobre las siguientes condiciones de oleaje:

Jalisco: de 8 a 10 metros

de 8 a 10 metros Colima: de 6 a 8 metros

de 6 a 8 metros Nayarit: de 4 a 6 metros

de 4 a 6 metros Sur de Sinaloa: de 3 a 5 metros

Además, se prevé una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima.

Estas condiciones representan un riesgo para quienes se encuentren en playas y zonas costeras. Por ello, se recomienda evitar acercarse al mar y seguir las restricciones que establezcan las autoridades.

Aunque el ciclón pierda intensidad, las condiciones meteorológicas y marítimas pueden continuar siendo peligrosas durante su evolución.

Protección Civil emite recomendaciones ante el huracán Simon

La Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró una serie de medidas para proteger a la población ante los efectos del huracán Simon.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Permanecer en un lugar seguro y evitar salir hasta que las autoridades lo indiquen

y evitar salir hasta que las autoridades lo indiquen Alejarse de ventanas y de objetos que puedan desprenderse por los fuertes vientos

Evitar circular por calles, carreteras y zonas cercanas a ríos y arroyos

Permanecer en los refugios temporales y seguir las instrucciones del personal responsable

Mantenerse atento a los avisos oficiales sobre la evolución del huracán

Protección Civil advirtió que el debilitamiento del sistema no significa que el peligro haya terminado. Por ello, pidió a la población no abandonar sus lugares de resguardo hasta que las autoridades confirmen que existen condiciones seguras.

Las personas que habitan en zonas costeras de Jalisco y en las regiones con pronóstico de lluvias deben mantenerse informadas sobre las actualizaciones meteorológicas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

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