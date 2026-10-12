Por huracán Simon, Puerto Vallarta extiende el cierre de su aeropuerto hasta el martes

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta extendió el cierre de todas sus operaciones hasta las 8:00 horas del martes 13 de octubre, informó, debido al desplazamiento del huracán Simon, frente a las costas de Jalisco.

Asimismo, este domingo el ciclón disminuyó de intensidad a huracán categoría 3, mientras mantiene las lluvias a lluvias extraordinarias en la costa y oeste de Jalisco; puntuales torrenciales en Colima; puntuales intensas en el sur de Nayarit y oeste de Michoacán; y puntuales muy fuertes en el centro y sur de Sinaloa.

🚨 Actualización sobre el huracán Simón



El #AeropuertoDePuertoVallarta informa que, por disposición de las autoridades aeronáuticas, se amplía el cierre de la terminal aérea hasta las 8:00 horas del martes 13 de octubre (hora local), debido al desplazamiento lento del huracán… pic.twitter.com/Ort5HLiUo1 — Puerto Vallarta International Airport. IATA: PVR (@VallartaAirport) October 11, 2026

¿Por qué cerró el aeropuerto de Puerto Vallarta?

A través de un comunicado, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que se extenderá hasta las 8:00 horas del martes el cierre total del aeropuerto de Puerto Vallarta, luego de que el sábado anunció que reanudaría actividades este 12 de octubre.

Ello, luego de que, según la actualización del aviso aeronáutico oficial (NOTAM), las lluvias en la región se intensificarán durante la tarde de este domingo y la madrugada del lunes debido al desplazamiento lento del huracán Simon, que ahora avanza paralelo al territorio nacional.

Mientras que, aunque según este aviso las actividades se reanudarán el martes, la situación podría cambiar según la evaluación de las condiciones meteorológicas y operativas en la terminal, luego de que una brigada de apoyo inspeccionará las instalaciones tras el paso del ciclón.

De igual forma, la terminal aérea pidió a sus usuarios contactar directamente con las aerolíneas para conocer el estatus de los vuelos, así como las alternativas disponibles en caso de algún cambio al itinerario.

¿Qué dicen las aerolíneas respecto al cierre en Puerto Vallarta?

Por otro lado, tras el anuncio del cierre en Puerto Vallarta, algunas aerolíneas anunciaron la suspensión de sus vuelos, además de ofrecer a sus clientes la posibilidad de cambiar sus boletos para el mismo destino.

En este sentido, Aeroméxico anunció su política de protección para vuelos afectados entre el 9 y 11 de octubre, desde, hacia y a través de Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima; y Colima, Colima, con la posibilidad de cambiar el boleto a más tardar el 14 de octubre, para realizar el vuelo ese mismo día.

#AeroméxicoInforma Debido a los efectos de la tormenta tropical Simón, se prevén impactos en las operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.



Hemos liberado una política de protección para clientes afectados, la… — Aeroméxico (@Aeromexico) October 9, 2026

Dicha política también aplica para los viajes desde, hacia y a través de Acapulco, Guerrero; Iztapa-Zihuatanejo, Guerrero; Mazatlán, Sinaloa; y Tepic, Nayarit, solo que en esos destinos es para afectaciones entre el 9 y 10 de octubre, para reexpedición a más tardar el 13 de octubre y con el límite para salir el mismo martes.

Mientras que Volaris informó a través de sus redes sociales que la cancelación de sus vuelos, este 11 y 12 de octubre, desde y hacia los aeropuertos de Tepic, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco; y Colima, Colima. En este caso, sus clientes serán contactados a través de correo electrónico con las opciones disponibles según su política de protección.

#VolarisInforma 🌀Debido al paso del #HuracanSimón, nuestras operaciones de los días 11 y 12 de octubre desde y hacia los Aeropuertos de #PuertoVallarta, #Tepic y #Colima, están cancelados.

Nuestros vuelos se restablecerán progresivamente a partir de la tarde-noche de mañana,… https://t.co/JFPE2VWV06 — Volaris (@viajaVolaris) October 11, 2026

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