¡Ojo, papás! Suspenden clases en estos estados por lluvias

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las lluvias provocadas por el huracán Simón y las condiciones meteorológicas adversas llevaron a suspender las clases este lunes 12 de octubre de 2026 en distintas entidades de México.

¿Qué estados no tendrán actividades?

La suspensión busca reducir riesgos para estudiantes, docentes y familias ante las lluvias y las dificultades para trasladarse a las escuelas. Sin embargo, las medidas no son iguales en todas las entidades: en algunos casos abarcan todos los niveles educativos y en otros se limitan a ciertos municipios o turnos.

Hasta el momento, las suspensiones reportadas para este lunes son las siguientes:

Baja California: suspensión de clases en todos los municipios, para estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles, incluida la educación inicial.

suspensión de clases en todos los municipios, para estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles, incluida la educación inicial. Jalisco: suspensión de actividades presenciales en escuelas de 22 municipios, en todos los niveles educativos y ambos turnos.

suspensión de actividades presenciales en escuelas de 22 municipios, en todos los niveles educativos y ambos turnos. Nayarit: suspensión de clases en todos los niveles educativos de 12 municipios.

suspensión de clases en todos los niveles educativos de 12 municipios. Colima: suspensión del turno matutino de todos los niveles educativos en Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán.

Suspenden clases en Baja California

Las clases se suspenden este lunes 12 de octubre en todos los municipios de Baja California, para estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, incluida la educación inicial. La medida busca facilitar la movilidad y permitir que continúen las labores de limpieza en las zonas afectadas por las lluvias.

¿En qué municipios de Jalisco suspenden clases?

En Jalisco, la medida preventiva contempla 22 municipios de distintas regiones del estado, ante el pronóstico de lluvias y los posibles efectos del huracán Simón.

Las localidades donde se reportó la suspensión son:

Costa Sur: Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación.

Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación. Costa-Sierra Occidental : Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

: Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. Sierra de Amula: Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón y Tuxcacuesco.

Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón y Tuxcacuesco. Sur: Tolimán.

Nayarit: municipios sin clases este lunes

En Nayarit, las autoridades educativas reportaron la suspensión de actividades escolares en:

Acaponeta

Bahía de Banderas

Compostela

Huajicori

Rosamorada

Ruiz

San Blas

Santiago Ixcuintla

Tecuala

Tepic

Tuxpan

Xalisco

La medida aplica para estudiantes de todos los niveles educativos de los municipios señalados.

¿Qué pasa con las clases en Colima?

En Colima, las clases se suspendieron durante el turno matutino de este lunes en:

Manzanillo

Tecomán

Armería

Minatitlán

Las autoridades señalaron que informarían durante la mañana si las actividades se reanudarían en el turno vespertino.

Queridas familias colimenses, este lunes 12 de octubre se suspenden las clases del turno matutino, en todos los niveles educativos, en Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán, como medida preventiva ante los efectos del huracán Simón.



Queremos tener la certeza de que las… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) October 11, 2026

Las familias deben revisar los avisos de la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas estatales y sus propios planteles para conocer posibles cambios.

La recomendación es consultar los canales oficiales antes de salir de casa, ya que las medidas pueden actualizarse según la evolución de las condiciones meteorológicas.

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