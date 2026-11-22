Leandro Paredes tras ganar la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Leandro Paredes, jugador y capitán de Boca Juniors, se desmayó mientras concedía una entrevista después de que el equipo argentino venciera 2-0 al Atlético Mineiro y conquistara la Copa Sudamericana 2026.

El mediocampista recibió atención médica y fue trasladado a una clínica para realizarse estudios. Horas después, publicó un mensaje en redes sociales para informar que se encontraba bien.

Leandro Paredes se desmayó en plena entrevista

El incidente ocurrió cuando Paredes hablaba con un periodista de DSports, después de participar en los festejos y levantar el trofeo. Mientras respondía sobre el significado del campeonato, alcanzó a decir que quería disfrutar el título con sus compañeros y agradecer por lo vivido, antes de perder el conocimiento y caer.

Los médicos de Boca lo atendieron en el lugar. Durante la transmisión se informó que había sufrido una baja de presión. Después fue trasladado en ambulancia a una clínica de Barranquilla para someterse a estudios por precaución.

Desde el centro médico, Paredes publicó una fotografía con el mensaje: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”. En otra historia de Instagram agregó: “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, junto a una imagen en la que aparece con el trofeo.

El malestar había comenzado durante el partido. Paredes fue sustituido por Tomás Belmonte a los 13 minutos del segundo tiempo. En conferencia de prensa, el técnico Rodolfo Arruabarrena explicó que el mediocampista se había sentido mareado al final de la primera parte y que pidió el cambio.

Boca Juniors ganó un título internacional tras 18 años

La descompensación ocurrió después de que Boca Juniors venciera 2-0 al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. Santiago Ascacíbar abrió el marcador al minuto 16 y Miguel Merentiel anotó el segundo tanto al 48.

Este triunfo representa el título internacional número 19 de Boca y el primero en 18 años. Su última conquista internacional había sido la Recopa Sudamericana de 2008, cuando derrotó a Arsenal de Sarandí.

Con el campeonato de 2026, Boca también consiguió su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005. Como campeón, disputará la Recopa Sudamericana de 2027 frente al ganador de la Copa Libertadores de 2026.

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