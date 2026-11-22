Más de 5 mil policías participarán en operativo por partido NFL. Foto: Cuartoscuro

Más de 5 mil elementos de seguridad participarán en el operativo “Estadio Seguro” que desplegará la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) este domingo 22 de noviembre de 2026, con motivo del partido entre 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota, en el estadio Banorte, ubicado en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

El encuentro deportivo está programado para las 19:00 horas. El dispositivo contempla vigilancia dentro y fuera del inmueble, filtros de revisión en los accesos, patrullajes en las inmediaciones y labores de tránsito para facilitar la llegada y salida de los aficionados.

De acuerdo con la SSC, el despliegue contará con más de cinco mil efectivos, entre policías preventivos, elementos de la Policía Auxiliar y personal especializado, además de vehículos, motocicletas, drones y unidades de emergencia.

¿Cuántos policías participarán en el operativo “Estadio Seguro”?

La SSC informó que 3 mil 750 policías estarán encargados de las labores de vigilancia y prevención durante el encuentro entre los equipos de la NFL.

Para realizar sus recorridos y atender posibles incidentes, los uniformados contarán con:

200 vehículos oficiales

40 motocicletas

Tres camiones

Nueve grúas

Tres drones

Dos antidrones

Una moto ambulancia

Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)

También participará un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos preventivos para vigilar el estadio y sus alrededores hasta que concluyan las actividades.

A este despliegue se sumarán mil 300 elementos de la Policía Auxiliar, apoyados por 10 unidades, quienes estarán distribuidos en los accesos, salidas, pasillos, gradas y zona de cancha.

Así será la vigilancia dentro del estadio Banorte

Como parte del operativo “Estadio Seguro”, los policías auxiliares instalarán filtros de revisión en las entradas del inmueble para evitar que los asistentes ingresen con objetos prohibidos o artículos que puedan utilizarse para agredir a otras personas.

La vigilancia también abarcará las zonas de circulación de los aficionados, las gradas y el área de cancha, con el propósito de atender cualquier situación que pueda alterar el desarrollo del partido.

Por otra parte, personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizará recorridos en las inmediaciones del estadio para prevenir la reventa de boletos. Estas labores contarán con el apoyo de dos drones de la Unidad Águila.

Rutas alternas por el partido 49ers vs. Vikings en CDMX

El encuentro de la NFL podría generar afectaciones viales en los alrededores del estadio Banorte, tanto antes del inicio del partido como al término de las actividades.

Ante este escenario, la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores para agilizar la circulación de vehículos y peatones, además de supervisar que no haya estacionamiento indebido en las vialidades de acceso al inmueble.

La SSC recomienda utilizar las siguientes alternativas viales:

Viaducto Tlalpan: opción para desplazamientos en la zona sur de la capital y conexiones con otras vías principales

Anillo Periférico: alternativa para rodear el área del estadio y evitar algunos puntos de concentración vehicular

Boulevard Gran Sur: vialidad que puede utilizarse para desplazamientos en las inmediaciones de la zona comercial y deportiva

Avenida Santa Úrsula: opción para recorridos locales, de acuerdo con el punto de origen y destino

Avenida Santo Tomás: alternativa para evitar algunos accesos cercanos al inmueble

Las rutas fueron recomendadas por personal de Tránsito de la SSC. Se aconseja anticipar los traslados y atender las indicaciones de los agentes, ya que la circulación podría modificarse conforme avance el operativo.

Recomendaciones para asistir al partido de la NFL en CDMX

Para evitar incidentes durante el encuentro entre los 49ers y los Vikings, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una serie de recomendaciones para los aficionados:

Usar ropa y calzado cómodos

Identificar las salidas y rutas de emergencia del estadio

Respetar la señalización y las indicaciones del personal de seguridad

Evitar llevar cinturones, mochilas, objetos de vidrio y artículos punzocortantes

Acordar un punto de reunión con familiares o amigos

No subir a bardas, marquesinas, barandales o templetes

Alejarse del lugar si se presentan condiciones de riesgo

Acudir con el policía más cercano en caso de presenciar o ser víctima de un delito

Evitar aglomeraciones y desalojar el inmueble de manera ordenada

Revisar que se llevan todas las pertenencias al salir

La dependencia también invitó a los asistentes a utilizar la aplicación Mi Policía, mediante la cual pueden contactar al oficial del cuadrante correspondiente y solicitar apoyo ante alguna emergencia.

El operativo “Estadio Seguro” permanecerá activo durante el desarrollo del partido y hasta que concluyan las actividades relacionadas con el encuentro deportivo.

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