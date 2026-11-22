Así ubicaron al “Chapo” Isidro, según NYT. Foto: Cuartoscuro

La forma de caminar, la complexión física, la voz y los mensajes que intercambiaba con su familia fueron elementos utilizados para identificar y localizar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, detenido el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo militar.

De acuerdo con una investigación de The New York Times (NYT), las autoridades mexicanas utilizaron imágenes captadas por drones, comunicaciones interceptadas e información proporcionada por Estados Unidos para seguir los movimientos del presunto narcotraficante durante varias semanas.

La operación permitió detener a ocho presuntos integrantes de la organización criminal, incluido Meza Flores. Sin embargo, el enfrentamiento dejó 11 muertos: cuatro militares y siete presuntos agresores.

Su forma de caminar y su voz permitieron identificarlo

Según el periódico estadounidense, uno de los elementos utilizados por los analistas militares para reconocer al “Chapo Isidro” fue su manera de caminar.

Las autoridades observaron imágenes transmitidas en tiempo real por drones que sobrevolaban las zonas donde sospechaban que se encontraba.

Los investigadores también analizaron su complexión física y características de su voz, con el objetivo de confirmar su identidad y distinguirlo de otras personas.

La vigilancia aérea permitió reconstruir parte de sus actividades cotidianas, identificar lugares que frecuentaba y establecer patrones sobre sus desplazamientos.

De acuerdo con el NYT, Estados Unidos desplegó drones de reconocimiento a petición y con autorización del Gobierno mexicano.

Las imágenes fueron examinadas por especialistas militares mexicanos, quienes utilizaron la información para avanzar en la localización del objetivo.

Mensajes con su madre, esposa y hermana ayudaron a seguirlo

La investigación también incluyó la interceptación de llamadas telefónicas, mensajes de texto y comunicaciones por radio.

Entre los intercambios analizados estaban conversaciones que Meza Flores mantenía con su madre, esposa y hermana, según la reconstrucción publicada por The New York Times.

Estas comunicaciones permitieron identificar reuniones familiares, fiestas y otros encuentros a los que presuntamente tenía previsto asistir.

Con esa información, los investigadores reconstruyeron parte de sus movimientos y establecieron posibles lugares donde podría encontrarse.

El seguimiento de sus comunicaciones también permitió obtener datos sobre la ubicación de algunos familiares y personas relacionadas con su organización.

La combinación de vigilancia aérea e inteligencia sobre comunicaciones resultó determinante para ubicarlo antes de la intervención militar.

Estados Unidos participó en las labores de inteligencia

The New York Times documentó la participación de un grupo de trabajo del Comando Norte de Estados Unidos, con sede en Arizona, que proporcionó información para localizar al presunto narcotraficante.

La colaboración incluyó capacidades de reconocimiento aéreo, análisis de información e intercambio de datos entre autoridades de ambos países.

De acuerdo con el reporte, estos trabajos se desarrollaron durante varias semanas, mientras las fuerzas mexicanas preparaban el operativo.

La participación estadounidense se concentró en las tareas de inteligencia descritas por el periódico, mientras que las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron la captura en territorio nacional.

Eligieron una vivienda para reducir los daños colaterales

El viernes 20 de noviembre, las fuerzas especiales mexicanas localizaron a Meza Flores en una vivienda del municipio de Guasave.

Según el NYT, las autoridades eligieron intervenir en ese inmueble porque consideraban que ofrecía condiciones para reducir los posibles daños a personas ajenas al enfrentamiento.

Como parte de la estrategia, las fuerzas de seguridad organizaron operaciones de distracción en otros puntos de Sinaloa, entre ellos Los Mochis.

Mientras se desarrollaban esas acciones, más de dos docenas de integrantes de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército ingresaron a Guasave para ejecutar la detención.

En el despliegue participaron elementos de las unidades conocidas como “Murciélagos” y “Lobos”, pertenecientes a las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, respectivamente.

Helicópteros Black Hawk participaron en el enfrentamiento

Durante la intervención, militares mexicanos se enfrentaron con presuntos integrantes de la organización criminal que intentaron impedir la captura.

De acuerdo con la reconstrucción periodística, dos helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano dispararon contra hombres armados, quienes respondieron con armas calibre .50 instaladas en vehículos blindados.

Otros elementos militares acudieron para reforzar el operativo y contener a los agresores.

Una vez detenido, Meza Flores fue trasladado en un vehículo blindado fuera de la zona de enfrentamiento, mientras continuaban las acciones de seguridad.

El balance de la operación fue de cuatro militares y siete presuntos delincuentes muertos, además de ocho personas detenidas.

Entre los capturados se encuentran Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como primo y segundo al mando de Meza Flores, y José “N”, señalado como su cuñado y operador financiero.

Trasladaron al “Chapo Isidro” a la Ciudad de México

Tras su detención, Fausto Isidro Meza Flores fue trasladado a la Ciudad de México durante la madrugada del sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con la información atribuida a la Secretaría de la Defensa Nacional, llegó a las 5:20 horas a bordo de una aeronave de transporte militar.

Meza Flores era considerado uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses por su presunta participación en actividades de narcotráfico.

Las autoridades lo identifican como dirigente del Cártel de Guasave, organización criminal vinculada con la estructura de los Beltrán Leyva y relacionada con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Su captura ocurrió después de varios años de búsqueda y de una operación de inteligencia que, según The New York Times, combinó vigilancia aérea, análisis de comunicaciones y colaboración entre México y Estados Unidos.

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