Pnesión Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La dispersión de pagos de las Pensiones y programas del Bienestar continuará durante la semana del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, como parte del calendario correspondiente al último bimestre de 2026. Los depósitos se realizan de acuerdo con la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Los pagos del bimestre noviembre-diciembre comenzaron el pasado 3 de noviembre y concluirán el viernes 27 de este mes. El calendario contempla a los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas con Discapacidad, además de quienes reciben los apoyos de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 23 al 27 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de pagos dado a conocer por la Secretaría de Bienestar el pasado 26 de octubre, durante esta semana se realizarán los depósitos correspondientes a las siguientes letras del primer apellido:

R: lunes 23 de noviembre.

lunes 23 de noviembre. R: martes 24 de noviembre.

martes 24 de noviembre. S: miércoles 25 de noviembre.

miércoles 25 de noviembre. T, U y V: jueves 26 de noviembre.

jueves 26 de noviembre. W, X, Y y Z: viernes 27 de noviembre.

De esta manera, los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras señaladas recibirán el depósito en la fecha que les corresponde, conforme a la distribución establecida por la dependencia federal.

Es importante tomar en cuenta que el calendario organiza los depósitos por orden alfabético, por lo que cada beneficiario debe identificar la inicial de su primer apellido para conocer el día asignado a su pago.

Con el depósito del viernes 27 de noviembre concluirá la dispersión de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026 para los programas incluidos en el calendario de la Secretaría de Bienestar.

¿Cuáles son los montos de las pensiones y programas del Bienestar?

Los montos de las Pensiones del Bienestar varían de acuerdo con la población a la que están dirigidos y la periodicidad de cada apoyo. Para 2026, las cantidades de los programas señalados son las siguientes:

Pensión para Adultos Mayores (65 años en adelante): 6 mil 400 pesos bimestrales, equivalentes a 3 mil 200 pesos mensuales.

6 mil 400 pesos bimestrales, equivalentes a 3 mil 200 pesos mensuales. Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales, equivalentes a mil 550 pesos mensuales.

3 mil 100 pesos bimestrales, equivalentes a mil 550 pesos mensuales. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales, equivalentes a mil 650 pesos mensuales.

3 mil 300 pesos bimestrales, equivalentes a mil 650 pesos mensuales. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales, equivalentes a 825 pesos mensuales.

mil 650 pesos bimestrales, equivalentes a 825 pesos mensuales. Programa Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

Estos son los montos correspondientes a los programas contemplados en el calendario de dispersión de noviembre de 2026.

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